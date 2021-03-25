شؤون فلسطينية

الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس تنعى المجاهد أبو عاصف البرغوثي

رام الله - دنيا الوطن
تنعى الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في سجون الاحتلال ومكتب إعلام الأسرى وفاة الشيخ المجاهد عمر البرغوثي (أبو عاصف) والد الشهداء والأسرى، بعد مسيرة حافلة بالتضحية والعطاء للدين والوطن وقضايا شعبنا العادلة وخاصة قضية الأسرى.

لقد كان شيخنا أبو عاصف نبراس البطولة والعز فهو السّباق في ميادين الجهاد والمقاومة على أرض فلسطين، وصوتا للحق ونصير الأسرى، نبت من تحت أنامله أبطال وعظماء لهذا الوطن، وتربى على يديه شباب مقاوم زرع فيهم حبَّ فلسطين وأرضها. 

وإننا في هذا المقام نتقدم بتعازينا الحارة إلى شقيقه عميد الأسرى القائد نائل البرغوثي ونجله الأسير عاصم وعائلة البرغوثي وكافة أبناء شعبنا الفلسطيني، ونسأل الله عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

أخبار ذات صلة

الصحة الإسرائيلية تطالب بمنع دخول سائحين من الإمارات لهذا السبب

الصحة الإسرائيلية تطالب بمنع دخول سائحين من الإمارات لهذا السبب

العثور على جثة شخص مصري الجنسية قبالة ميناء دير البلح وسط القطاع

العثور على جثة شخص مصري الجنسية قبالة ميناء دير البلح وسط القطاع

إطلاق سلسلة فعاليات لمطالبة السعودية بالإفراج عن د.محمد الخضري ونجله هاني

إطلاق سلسلة فعاليات لمطالبة السعودية بالإفراج عن د.محمد الخضري ونجله هاني

الحركة الوطنية الأسيرة ونادي الأسير ينعون عمر البرغوثي

الحركة الوطنية الأسيرة ونادي الأسير ينعون عمر البرغوثي

هيئة الأسرى تنعى الأسير المحرر عمر البرغوثي

هيئة الأسرى تنعى الأسير المحرر عمر البرغوثي

وزير الزراعة يؤكد أهمية دعم صمود المواطنين بقرى شمال غرب القدس بوجه الاستيطان

وزير الزراعة يؤكد أهمية دعم صمود المواطنين بقرى شمال غرب القدس بوجه الاستيطان

&#34;الميزان&#34; يستنكر إجراءات دولة الاحتلال تجاه المالكي والفريق المرافق له

"الميزان" يستنكر إجراءات دولة الاحتلال تجاه المالكي والفريق المرافق له

&#34;مكافحة الفساد&#34;: مساقاتنا تحظى باهتمام واقبال طلبة الجامعات الوطنية

"مكافحة الفساد": مساقاتنا تحظى باهتمام واقبال طلبة الجامعات الوطنية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الحركة الوطنية الأسيرة ونادي الأسير ينعون عمر البرغوثي

الحركة الوطنية الأسيرة ونادي الأسير ينعون عمر البرغوثي

هيئة الأسرى تنعى الأسير المحرر عمر البرغوثي

هيئة الأسرى تنعى الأسير المحرر عمر البرغوثي

وزير الزراعة يؤكد أهمية دعم صمود المواطنين بقرى شمال غرب القدس بوجه الاستيطان

وزير الزراعة يؤكد أهمية دعم صمود المواطنين بقرى شمال غرب القدس بوجه الاستيطان

&#34;الميزان&#34; يستنكر إجراءات دولة الاحتلال تجاه المالكي والفريق المرافق له

"الميزان" يستنكر إجراءات دولة الاحتلال تجاه المالكي والفريق المرافق له

&#34;مكافحة الفساد&#34;: مساقاتنا تحظى باهتمام واقبال طلبة الجامعات الوطنية

"مكافحة الفساد": مساقاتنا تحظى باهتمام واقبال طلبة الجامعات الوطنية

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تهدد التجار الذين يرفعون أسعار السلع دون تبرير وتوضيح

"الاقتصاد" بغزة تهدد التجار الذين يرفعون أسعار السلع دون تبرير وتوضيح

حماس تنعي القيادي في الحركة عمر البرغوثي

حماس تنعي القيادي في الحركة عمر البرغوثي

اللجنة السياسية بالمجلس الوطني: منظمة التحرير ستبقى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا

اللجنة السياسية بالمجلس الوطني: منظمة التحرير ستبقى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا

منوعات

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع &#34;نمبر وان&#34; منه.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع "نمبر وان" منه.. ما القصة ؟

شاهد: هند صبري &#34;رايح علشان يتهزأ&#34;.. من تقصد ؟

شاهد: هند صبري "رايح علشان يتهزأ".. من تقصد ؟

&#34;نجونا من الموت&#34;.. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

"نجونا من الموت".. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

&#34;متحرقوش الأحداث&#34;.. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

"متحرقوش الأحداث".. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

عربي

السيسي: نعول على قدرة المجلس الرئاسي والحكومة الليبية الجديدة في إدارة المرحلة الانتقالية

السيسي: نعول على قدرة المجلس الرئاسي والحكومة الليبية الجديدة في إدارة المرحلة الانتقالية

محاولة تهريب 7 قطع من كسوة الكعبة المشرفة

محاولة تهريب 7 قطع من كسوة الكعبة المشرفة

السلطات المغربية تتهم مؤرخًا بتضليل الرأي العام

السلطات المغربية تتهم مؤرخًا بتضليل الرأي العام

الجزائر: هزة ارتدادية ثالثة تضرب منطقة رأس كاربون

الجزائر: هزة ارتدادية ثالثة تضرب منطقة رأس كاربون