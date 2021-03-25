الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس تنعى المجاهد أبو عاصف البرغوثي

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رام الله - دنيا الوطن

تنعى الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في سجون الاحتلال ومكتب إعلام الأسرى وفاة الشيخ المجاهد عمر البرغوثي (أبو عاصف) والد الشهداء والأسرى، بعد مسيرة حافلة بالتضحية والعطاء للدين والوطن وقضايا شعبنا العادلة وخاصة قضية الأسرى.



لقد كان شيخنا أبو عاصف نبراس البطولة والعز فهو السّباق في ميادين الجهاد والمقاومة على أرض فلسطين، وصوتا للحق ونصير الأسرى، نبت من تحت أنامله أبطال وعظماء لهذا الوطن، وتربى على يديه شباب مقاوم زرع فيهم حبَّ فلسطين وأرضها.



وإننا في هذا المقام نتقدم بتعازينا الحارة إلى شقيقه عميد الأسرى القائد نائل البرغوثي ونجله الأسير عاصم وعائلة البرغوثي وكافة أبناء شعبنا الفلسطيني، ونسأل الله عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.