حماس تنعي القيادي أبو تبانة الذي توفي متأثراً بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إلى شعبنا وأمتنا القيادي الدكتور عدنان أبو تبانة، والذي وافته المنية في مدينة الخليل متأثرا بإصابته بفيروس (كورونا).



وقالت حماس في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إننا إذ ننعى القيادي أبو تبانة نستذكر مسيرته الحافلة بالعلم والعطاء والتربية، فقد كان مربيا، ومرشدا للأجيال، وقارئا للتاريخ، ومفسرا له مستبشرا بالنصر، وشاحذا للهمم، كما دفع سنوات من عمره في سجون الاحتلال.



وتابعت: نتقدم بالتعزية من عائلة الفقيد وأبنائه وأهالي مدينة الخليل، فقد ظل الدكتور أبو تبانة طيلة حياته ساعيا للخير والإصلاح بين الناس، داعيا للوحدة الوطنية ورص الصفوف ومقاومة الاحتلال.