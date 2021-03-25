هيئة الأسرى تنعى الأسير المحرر عمر البرغوثي

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نعى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الخميس، الأسير المحرر والمناضل الوطني الكبير عمر البرغوثي (أبو عاصف)، الذي انتقل الى جوار ربه ظهر اليوم، بعد معاناة من مضاعفات فيروس (كورونا) ورحلة عظيمة من النضال والكفاح والعطاء.



وتقدم ابو بكر، بخالص مشاعر الحزن والمواساة لأبناء شعبنا ولذوي الفقيد وعائلة البرغوثي عامة، لرحيل المناضل أبو عاصف البرغوثي، متمنيا لروحه الرحمة والمغفرة ولعائلته الصبر والسلوان وحسن العزاء.



وأوضح أبو بكر، أن ابو عاصف صاحب التاريخ الحافل بكل أشكال التضحية والفداء للوطن والقضية، يعتبر من الأسرى والمناضلين الافذاذ ومن الرعيل الأول للحركة الوطنية الأسيرة، حيث أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 30 عاما، ويعتبر أحد أبرز رموز وقيادات الحركة الفلسطينية الأسيرة.



وأضاف أبو بكر، "يودعنا اليوم أبو عاصف البرغوثي، هذه القامة الوطنية المعطاءة، وكلنا فخر بفاتورة تضحياته الكبيرة التي قدم فيها للوطن الكثير، فسقط ابنه صالح شهيدا وقضى نصف عمره بالسجون ولا زال نجله عاصم داخل الأسر، كما اعتقلت زوجته وقضت عدة أشهر في معتقلات الاحتلال، إضافة الى شقيقه نائل البرغوثي عميد الأسرى الفلسطينيين الذي قضى في سجون الاحتلال 40 عاما ولا زال قيد الأسر ".



وأشاد أبو بكر بالمسيرة النضالية الطويلة والعطرة للفقيد، الذي ستبقى سيرته وبصماته حاضرة من ذهب في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية بشكل عام والمعتقلات والسجون الإسرائيلية التي التهمت سنوات طويلة من عمره بين جدرانها.