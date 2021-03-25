شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تنعى الأسير المحرر عمر البرغوثي

هيئة الأسرى تنعى الأسير المحرر عمر البرغوثي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نعى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الخميس، الأسير المحرر والمناضل الوطني الكبير عمر البرغوثي (أبو عاصف)، الذي انتقل الى جوار ربه ظهر اليوم، بعد معاناة من مضاعفات فيروس (كورونا) ورحلة عظيمة من النضال والكفاح والعطاء.

وتقدم ابو بكر، بخالص مشاعر الحزن والمواساة لأبناء شعبنا ولذوي الفقيد وعائلة البرغوثي عامة، لرحيل المناضل أبو عاصف البرغوثي، متمنيا لروحه الرحمة والمغفرة ولعائلته الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وأوضح أبو بكر، أن ابو عاصف صاحب التاريخ الحافل بكل أشكال التضحية والفداء للوطن والقضية، يعتبر من الأسرى والمناضلين الافذاذ ومن الرعيل الأول للحركة الوطنية الأسيرة، حيث أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 30 عاما، ويعتبر أحد أبرز رموز وقيادات الحركة الفلسطينية الأسيرة.

وأضاف أبو بكر، "يودعنا اليوم أبو عاصف البرغوثي، هذه القامة الوطنية المعطاءة، وكلنا فخر بفاتورة تضحياته الكبيرة التي قدم فيها للوطن الكثير، فسقط ابنه صالح شهيدا وقضى نصف عمره بالسجون ولا زال نجله عاصم داخل الأسر، كما اعتقلت زوجته وقضت عدة أشهر في معتقلات الاحتلال، إضافة الى شقيقه نائل البرغوثي عميد الأسرى الفلسطينيين الذي قضى في سجون الاحتلال 40 عاما ولا زال قيد الأسر ".

وأشاد أبو بكر بالمسيرة النضالية الطويلة والعطرة للفقيد، الذي ستبقى سيرته وبصماته حاضرة من ذهب في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية بشكل عام والمعتقلات والسجون الإسرائيلية التي التهمت سنوات طويلة من عمره بين جدرانها.

أخبار ذات صلة

الصحة الإسرائيلية تطالب بمنع دخول سائحين من الإمارات لهذا السبب

الصحة الإسرائيلية تطالب بمنع دخول سائحين من الإمارات لهذا السبب

العثور على جثة شخص مصري الجنسية قبالة ميناء دير البلح وسط القطاع

العثور على جثة شخص مصري الجنسية قبالة ميناء دير البلح وسط القطاع

إطلاق سلسلة فعاليات لمطالبة السعودية بالإفراج عن د.محمد الخضري ونجله هاني

إطلاق سلسلة فعاليات لمطالبة السعودية بالإفراج عن د.محمد الخضري ونجله هاني

الحركة الوطنية الأسيرة ونادي الأسير ينعون عمر البرغوثي

الحركة الوطنية الأسيرة ونادي الأسير ينعون عمر البرغوثي

وزير الزراعة يؤكد أهمية دعم صمود المواطنين بقرى شمال غرب القدس بوجه الاستيطان

وزير الزراعة يؤكد أهمية دعم صمود المواطنين بقرى شمال غرب القدس بوجه الاستيطان

&#34;الميزان&#34; يستنكر إجراءات دولة الاحتلال تجاه المالكي والفريق المرافق له

"الميزان" يستنكر إجراءات دولة الاحتلال تجاه المالكي والفريق المرافق له

&#34;مكافحة الفساد&#34;: مساقاتنا تحظى باهتمام واقبال طلبة الجامعات الوطنية

"مكافحة الفساد": مساقاتنا تحظى باهتمام واقبال طلبة الجامعات الوطنية

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تهدد التجار الذين يرفعون أسعار السلع دون تبرير وتوضيح

"الاقتصاد" بغزة تهدد التجار الذين يرفعون أسعار السلع دون تبرير وتوضيح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الحركة الوطنية الأسيرة ونادي الأسير ينعون عمر البرغوثي

الحركة الوطنية الأسيرة ونادي الأسير ينعون عمر البرغوثي

هيئة الأسرى تنعى الأسير المحرر عمر البرغوثي

هيئة الأسرى تنعى الأسير المحرر عمر البرغوثي

وزير الزراعة يؤكد أهمية دعم صمود المواطنين بقرى شمال غرب القدس بوجه الاستيطان

وزير الزراعة يؤكد أهمية دعم صمود المواطنين بقرى شمال غرب القدس بوجه الاستيطان

&#34;الميزان&#34; يستنكر إجراءات دولة الاحتلال تجاه المالكي والفريق المرافق له

"الميزان" يستنكر إجراءات دولة الاحتلال تجاه المالكي والفريق المرافق له

&#34;مكافحة الفساد&#34;: مساقاتنا تحظى باهتمام واقبال طلبة الجامعات الوطنية

"مكافحة الفساد": مساقاتنا تحظى باهتمام واقبال طلبة الجامعات الوطنية

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تهدد التجار الذين يرفعون أسعار السلع دون تبرير وتوضيح

"الاقتصاد" بغزة تهدد التجار الذين يرفعون أسعار السلع دون تبرير وتوضيح

حماس تنعي القيادي في الحركة عمر البرغوثي

حماس تنعي القيادي في الحركة عمر البرغوثي

اللجنة السياسية بالمجلس الوطني: منظمة التحرير ستبقى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا

اللجنة السياسية بالمجلس الوطني: منظمة التحرير ستبقى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا

منوعات

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع &#34;نمبر وان&#34; منه.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع "نمبر وان" منه.. ما القصة ؟

شاهد: هند صبري &#34;رايح علشان يتهزأ&#34;.. من تقصد ؟

شاهد: هند صبري "رايح علشان يتهزأ".. من تقصد ؟

&#34;نجونا من الموت&#34;.. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

"نجونا من الموت".. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

&#34;متحرقوش الأحداث&#34;.. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

"متحرقوش الأحداث".. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

عربي

السيسي: نعول على قدرة المجلس الرئاسي والحكومة الليبية الجديدة في إدارة المرحلة الانتقالية

السيسي: نعول على قدرة المجلس الرئاسي والحكومة الليبية الجديدة في إدارة المرحلة الانتقالية

محاولة تهريب 7 قطع من كسوة الكعبة المشرفة

محاولة تهريب 7 قطع من كسوة الكعبة المشرفة

السلطات المغربية تتهم مؤرخًا بتضليل الرأي العام

السلطات المغربية تتهم مؤرخًا بتضليل الرأي العام

الجزائر: هزة ارتدادية ثالثة تضرب منطقة رأس كاربون

الجزائر: هزة ارتدادية ثالثة تضرب منطقة رأس كاربون