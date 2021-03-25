شؤون فلسطينية

وزير الزراعة يؤكد أهمية دعم صمود المواطنين بقرى شمال غرب القدس بوجه الاستيطان

وزير الزراعة يؤكد أهمية دعم صمود المواطنين بقرى شمال غرب القدس بوجه الاستيطان
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الزراعة رياض العطاري،اليوم الخميس، على أهمية دعم وتعزيز صمود المواطنين في قرى وبلدات القدس المحتلة،في وجه الاحتلال والجدار والاستيطان الذي يستهدف أرضهم ووجودهم بأسره.

وأضاف خلال اجتماع عقده في مقر الوزارة برام الله مع عدد من ممثلي المجالس المحلية، أن الحكومة لديها برنامج وخطة عمل لدعم هذه القرى المهمة بالعديد من المشاريع الزراعية،وذلك لمواجهة تسارع عمليات الاستيلاء على المزيد من الأراضي الزراعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال.

وشدد العطاري، على ضرورة الاهتمام بهذه القرى باعتبارها خاصرة القدس واستهدافها من قبل الاحتلال يرمي إلى تهويد المدينة المقدسة برمتها.

وقد حضر الاجتماع م. عمار صلاحات مدير عام الادارة العامة للاراضي الزراعية، م.فيحاء نجم مدير عام مديرية زراعة محافظة القدس،ورؤساء مجالس السواحرة،جبع،الزعيم، وبدو.

وقد استمع الوزير منهم الى الاحتياجات المتعلقة بالقطاع الزراعي، وتم الاتفاق على عقد لقاء آخر بحضور جهات الاختصاص في الوزارة لوضع خطة عمل للعام 2021.

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