شؤون فلسطينية

"الميزان" يستنكر إجراءات دولة الاحتلال تجاه المالكي والفريق المرافق له

"الميزان" يستنكر إجراءات دولة الاحتلال تجاه المالكي والفريق المرافق له
رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
يستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بأشد العبارات الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي والفريق المرافق له، والمتمثلة في سحب بطاقة كبار المسؤولين (VIP) منه، وإبلاغه إلغاء التنسيق الخاص على المعابر والحدود، وإخضاع مساعده للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، ورئيس إدارة الأمم المتحدة ومنظماتها السفير عمر عوض الله للتحقيق.

وقال المركز في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه حسبما نشرت وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي من تصريح للوكيل المساعد لوزير الخارجية المستشار أحمد الديك لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد وقع الحادث صباح يوم الأحد الموافق 21/3/2021، أثناء عودة المالكي عبر معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية، بعد انتهائه من جولة أوروبية زار خلالها هولندا، التي تستضيف المحكمة الجنائية الدولية، حيث اجتمع مع المدعية العامة للمحكمة السيدة/ فاتو بنسودا وبعض المسؤولين هناك، وذلك في إطار متابعة العمل والتعاون بعد فتح التحقيق الجنائي فيما يخص الحالة في فلسطين.

وتابع البيان: "أشارت وزارة الخارجية، إلى أن سلطات الاحتلال أبلغت طواقم وزارة الخارجية بعد التحقيق معهم، بأن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية خط أحمر وسيتم تنفيذ عقوبات في حال استمرار الوزارة المضي قدماً في التنسيق مع الجنائية الدولية".

وتجدر الإشارة إلى أن المدعية العامة للمحكمة قد أعلنت مساء يوم الأربعاء الموافق 3/3/2021، فتح التحقيق بالحالة في فلسطين، حول شبهات ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتشمل غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وإذ يعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان، عن استنكاره الشديد لما تعرض له وزير الخارجية الفلسطيني والفريق المرافق له، فإنه ينظر في الوقت ذاته بقلق بالغ تجاه هذا التطور الخطير الذي يندرج تحت إطار العقوبات والأعمال الانتقامية في محاولة لتقويض مساعي السلطة الفلسطينية وثنيها عن الدفاع عن الضحايا الفلسطينيين والوصول للعدالة.

كما يحذر المركز من أن تكون هذه الاجراءات مقدمة لسلسلة من إجراءات أخرى طالت في وقت سابق حقوقيين فلسطينيين وإسرائيليين ودوليين كالتهديد بالقتل، والاعتقال التعسفي، والمنع من السفر، وإلغاء الإقامة والترحيل.

وعليه، يطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان كافة الأطراف الدولية لا سيما الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الخاص بمحكمة الجنايات الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ووضع حد للانتهاكات والمضايقات الإسرائيلية، وضرورة اتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة لضمان احترام القانون الدولي والانتصار لقيمه ومبادئه وحماية الأشخاص سواء كانوا ضحايا أم شهود أو شخصيات مسؤولة. ويدعو المركز المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة الإسراع في إجراء التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية التي قد ترتقي لمستوى جرائم الحرب، ومحاسبة المسؤولين عنها.

أخبار ذات صلة

الصحة الإسرائيلية تطالب بمنع دخول سائحين من الإمارات لهذا السبب

الصحة الإسرائيلية تطالب بمنع دخول سائحين من الإمارات لهذا السبب

العثور على جثة شخص مصري الجنسية قبالة ميناء دير البلح وسط القطاع

العثور على جثة شخص مصري الجنسية قبالة ميناء دير البلح وسط القطاع

إطلاق سلسلة فعاليات لمطالبة السعودية بالإفراج عن د.محمد الخضري ونجله هاني

إطلاق سلسلة فعاليات لمطالبة السعودية بالإفراج عن د.محمد الخضري ونجله هاني

الحركة الوطنية الأسيرة ونادي الأسير ينعون عمر البرغوثي

الحركة الوطنية الأسيرة ونادي الأسير ينعون عمر البرغوثي

هيئة الأسرى تنعى الأسير المحرر عمر البرغوثي

هيئة الأسرى تنعى الأسير المحرر عمر البرغوثي

وزير الزراعة يؤكد أهمية دعم صمود المواطنين بقرى شمال غرب القدس بوجه الاستيطان

وزير الزراعة يؤكد أهمية دعم صمود المواطنين بقرى شمال غرب القدس بوجه الاستيطان

&#34;مكافحة الفساد&#34;: مساقاتنا تحظى باهتمام واقبال طلبة الجامعات الوطنية

"مكافحة الفساد": مساقاتنا تحظى باهتمام واقبال طلبة الجامعات الوطنية

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تهدد التجار الذين يرفعون أسعار السلع دون تبرير وتوضيح

"الاقتصاد" بغزة تهدد التجار الذين يرفعون أسعار السلع دون تبرير وتوضيح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الحركة الوطنية الأسيرة ونادي الأسير ينعون عمر البرغوثي

الحركة الوطنية الأسيرة ونادي الأسير ينعون عمر البرغوثي

هيئة الأسرى تنعى الأسير المحرر عمر البرغوثي

هيئة الأسرى تنعى الأسير المحرر عمر البرغوثي

وزير الزراعة يؤكد أهمية دعم صمود المواطنين بقرى شمال غرب القدس بوجه الاستيطان

وزير الزراعة يؤكد أهمية دعم صمود المواطنين بقرى شمال غرب القدس بوجه الاستيطان

&#34;الميزان&#34; يستنكر إجراءات دولة الاحتلال تجاه المالكي والفريق المرافق له

"الميزان" يستنكر إجراءات دولة الاحتلال تجاه المالكي والفريق المرافق له

&#34;مكافحة الفساد&#34;: مساقاتنا تحظى باهتمام واقبال طلبة الجامعات الوطنية

"مكافحة الفساد": مساقاتنا تحظى باهتمام واقبال طلبة الجامعات الوطنية

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تهدد التجار الذين يرفعون أسعار السلع دون تبرير وتوضيح

"الاقتصاد" بغزة تهدد التجار الذين يرفعون أسعار السلع دون تبرير وتوضيح

حماس تنعي القيادي في الحركة عمر البرغوثي

حماس تنعي القيادي في الحركة عمر البرغوثي

اللجنة السياسية بالمجلس الوطني: منظمة التحرير ستبقى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا

اللجنة السياسية بالمجلس الوطني: منظمة التحرير ستبقى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا

منوعات

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع &#34;نمبر وان&#34; منه.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع "نمبر وان" منه.. ما القصة ؟

شاهد: هند صبري &#34;رايح علشان يتهزأ&#34;.. من تقصد ؟

شاهد: هند صبري "رايح علشان يتهزأ".. من تقصد ؟

&#34;نجونا من الموت&#34;.. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

"نجونا من الموت".. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

&#34;متحرقوش الأحداث&#34;.. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

"متحرقوش الأحداث".. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

عربي

السيسي: نعول على قدرة المجلس الرئاسي والحكومة الليبية الجديدة في إدارة المرحلة الانتقالية

السيسي: نعول على قدرة المجلس الرئاسي والحكومة الليبية الجديدة في إدارة المرحلة الانتقالية

محاولة تهريب 7 قطع من كسوة الكعبة المشرفة

محاولة تهريب 7 قطع من كسوة الكعبة المشرفة

السلطات المغربية تتهم مؤرخًا بتضليل الرأي العام

السلطات المغربية تتهم مؤرخًا بتضليل الرأي العام

الجزائر: هزة ارتدادية ثالثة تضرب منطقة رأس كاربون

الجزائر: هزة ارتدادية ثالثة تضرب منطقة رأس كاربون