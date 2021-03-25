إسرائيل: فيروس (كورونا) يتراجع بصورة كبيرة





وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس 470 إصابة بفيروس (كورونا)، وبلغت نسبة النتائج الإيجابية 1.1%، بعد إجراء 45 ألف فحص بحسب بياناتها.





ويستمر مؤشر تكاثر العدوى في الانخفاض ليصبح 0.55%، فيما يتلقى العلاج في أقسام العناية الفائقة في المستشفيات، 482 مريضاً.





وأكد وزير الصحة، يولي ادلشتين بان قرابة 50%، من الجمهور، تلقوا حتى الآن الجرعتين للقاح المضاد لفيروس (كورونا).



رام الله - دنيا الوطنواصلت إسرائيل تسجيل تحسن كبير في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).