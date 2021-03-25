"مكافحة الفساد": مساقاتنا تحظى باهتمام واقبال طلبة الجامعات الوطنية

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رام الله - دنيا الوطن

تجاوز عدد الطلبة المسجلين لدراسة مساقات مكافحة الفساد في الجامعات الفلسطينية منذ العام 2017 ولغاية الفصل الدراسي الحالي، (10,000) طالبا وطالبة في ثماني جامعات هي جامعة القدس المفتوحة بفروعها في الضفة وغزة، والجامعة العربية الامريكية، وجامعة الاستقلال، جامعة بيرزيت، جامعة النجاح الوطنية، جامعة فلسطين التقنية (خضوري)، جامعة فلسطين الاهلية.



وأثنى رئيس هيئة مكافحة الفساد أ. رائد رضوان، على تعاون وجهود الجامعات الفلسطينية في التعاون مع الهيئة في مجال تشجيع الطلبة لدراسة هذه المساقات المهمة التي طرحت في الجامعات بما يعزز الوعي والادراك بأهمية تعزيز النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد، داعياً الطلبة الى أهمية الالتحاق والتسجيل في هذه المساقات في الجامعات والكليات الجامعية التي تم توقيع مذكرات تفاهم وتعاون مشتركة معهم بدعم واسناد من وزارة التعليم العالي.



ووفقاً للإحصائيات الموثقة لدى الإدارة العامة للتخطيط والسياسات في هيئة مكافحة الفساد، فان عدد الطلبة المسجلين لهذه المساقات بلغ (10189) طالبا وطالبة منذ بدء تدريس هذه المساقات، في حين بلغ عدد الطلبة المسجلين لهذا العام الدراسي الحالي (1360) طالبا وطالبة سجلوا لدراسة المساق العام مكافحة الفساد تحديات وحلول، ومساق الحقوق (جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني)، موزعين على النحو التالي، (1237) طالبا وطالبة في المساق الأول، و(123) طالبا وطالبة في المساق الثاني.



ومن حيث ترتيب الجامعات فقد سجل في جامعة القدس المفتوحة بفروعها في الضفة الغربية وقطاع لدراسة هذه المساقات (1053) طالبا وطالبة منهم (678) طالبا وطالبة في فروع الضفة الغربية و(375) طالبا وطالبة في قطاع غزة، في حين جاءت جامعة بيرزيت في الترتيب الثاني بمجموع (90) طالبا وطالبة، وجامعة النجاح الوطنية بمجموع (60) طالبا وطالبة، جامعة فلسطين التقنية خضوري(33 طالبا وطالبة في البكالوريوس) و(10) في الماجستير، جامعة فلسطين الاهلية (36) طالبا وطالبة، الجامعة العربية الامريكية(30)، و وجامعة بوليتكنك (28) طالبا وطالبة، جامعة الاستقلال (20) طالبا وطالبة.



ودأبت هيئة مكافحة الفساد منذ تأسيسها على الاهتمام بقطاع التعليم العالي لأهمية هذا القطاع الذي يمثل نسبة كبيرة من المجتمع الفلسطيني، من طلبة وأساتذة وأكاديميين، من خلال استهدافهم بأنشطة توعوية لمنظومة مكافحة الفساد في فلسطين، او مسابقات هادفة الى تخصيص معرفتهم بقضايا محددة، او من خلال توجيه مشاريع التخرج الطلابية الى قضايا مرتبطة بمكافحة الفساد والشفافية والنزاهة والحوكمة، وايضا من خلال مساقات مكافحة الفساد التي تطرحها الجامعات لطلبتها.



وقالت مدير دائرة السياسات في الإدارة العامة للتخطيط والسياسات في الهيئة، أ. رولا كببجي، " منذ إطلاق هذه المساقات في الجامعات الفلسطينية في العام 2017 وحتى يومنا هذا التحق أكثر من 10000 طالب بكالوريوس وماجستير بهذه المساقات في الجامعات الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة، مما يدل على نجاح المساقين في ايصال الهدف والرسالة المرجو منهما، كما يأتي هذا الاقبال متوافقاً مع توجيهات قيادة الهيئة في استهداف طلبة الجامعات واشراكهم في جهود مكافحة الفساد كونهم الفئة الأكثر حيوية في المجتمع.



وتابعت:" نظراً لأهمية القطاع التعليمي بكافة شرائحه قامت الهيئة في بداية العام الحالي وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي بتوقع اتفاقيات تعاون مع عدد 18 كلية جامعية ومتوسطة في الضفة، لتلتحق هذه الكليات الى نظيراتها من الجامعات في حمل رسالة مكافحة الفساد، ويتمثل ذلك بدورات تدريبية تستهدف الطلبة والأكاديميين، او من خلال تدريس مساقات لطلبة الكليات.



وأشارت الى ان الهيئة ستعمل على استهداف القطاع التعليمي بكافة شرائحه ومكوناته بالمزيد من الانشطة الهادفة الى زرع ثقافة مكافحة الفساد وصولا الى مجتمع خال من الفساد، تحقيقا لرؤية ورسالة الهيئة، وتنفيذاً لما جاء في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.