"الاقتصاد" بغزة تهدد التجار الذين يرفعون أسعار السلع دون تبرير وتوضيح

قالت وزارة الاقتصاد والأمن الوطني، بغزة، إنها تقدم التسهيلات لجميع قطاعات العمل بالشراكة مع جميع المؤسسات كالقطاع الخاص والاتحاد العام للصناعات والغرف التجارية.





وأوضح المتحدث باسم الوزارة، عبد الفتاح موسى، في تصريح لإذاعة (الأقصى)، بأن الوزارة تعمل على مدار الساعة في تقديم الخدمات ومحاربة الغش ورفع الأسعار والاحتكار.





وشدد على أن جائحة (كورونا) ألقت بظلالها على جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية في عام 2020 وبداية عام 2021، مشيراً إلى أن "أجرة النقل زادت أضعاف وغلاء أسعار الزيوت والسكر والقمح، ونحن نتابع مع التجار الأسعار والفواتير وتفاصيل النقل في جميع السلع".





وقال أبو موسى: إن "أي تاجر يرفع سلعة معينة دون تبرير وتوضيح سوف تلاحقه الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية وعلى المواطن أن يأخذ دوره في الإبلاغ عن هكذا مشكلات. وسوف نتابع جميع الشكاوى".





وتابع: "نقدم التسهيلات عبر الإدارة العامة للشركات التي تؤدي إلى مخزون سلعي وعبر الإدارة العامة للمعابر التسهيلات في البضائع المستوردة، وقمنا برفع الضريبة عن بعض من المواد الأساسية والرئيسية حتى لا تكون حجة للتاجر لرفع الأسعار أمام المواطن".





وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد: "قمنا بدعم أصحاب المصانع المتوقفة عن العمل وإعفاءهم بنسبة 100%، وإعفاء المصانع من 20% من فاتورة الكهرباء".





وتابع: "كما تم استثناء رسوم المشاريع الصغيرة لمدة عام، وتقليل مبلغ الجباية على شركات الرياديين الخاصة بالخريجين الجدد من ألف دولار ل100 دولار، وإعفاء المنتج المحلي من دفع الرسوم إن كان مطابق للمواصفات".

رام الله - دنيا الوطن