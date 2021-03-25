شؤون فلسطينية

حماس تنعي القيادي في الحركة عمر البرغوثي

حماس تنعي القيادي في الحركة عمر البرغوثي
عمر البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس، بياناً نعت فيه القيادي في الحركة، عمر البرغوثي، الذي توفي اليوم متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطنط نسخة عنه:

(مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا)

تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى شعبنا الفلسطيني المرابط وأمتنا العربية والإسلامية جمعاء، القائد المجاهد الشيخ عمر البرغوثي "أبو عاصف"، والذي وافته المنية ظهر اليوم الخميس في مدينة رام الله، بعد حياة حافلة بالجهاد والتضحية والعطاء، ومقارعة الاحتلال.

لقد فقدت فلسطين اليوم وأمتنا جمعاء رجلًا عز نظيره قدم كل ما يملك في طريق الجهاد والمقاومة، فقد أمضى 30 عامًا في سجون الاحتلال صابرًا محتسبًا، كما صبر على استشهاد نجله الشهيد القسامي صالح، واعتقال نجله الأسير القسامي عاصم، فهو سليل عائلة عريقة لها باع طويل في مقاومة الاحتلال ومواجهته، فشقيقه الأسير نائل البرغوثي أقدم أسير في العالم. 




إن الضفة اليوم تودع جبلها الأشم وشيخها الجليل الذي كان صوتًا للحق، فالشيخ أبو عاصف كان عاصفة على الأعداء، لم تنل منه السجون ولا الاعتقالات، وأفنى حياته مضحيًا من أجل أمته، وقدّم الشهداء والأسرى والتضحيات في سبيل الله، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدًا.




إننا إذ ننعى الشيخ القائد الكبير رجل العزائم أبو عاصف لنستذكر تاريخه المشرف ومسيرته العطرة في مقاومة المحتل والتي بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي، ونسأل الله له القبول في عليين مع الصديقين والشهداء والصالحين، ونعاهد الله على استكمال طريق المقاومة التي عبدها أبو عاصف بالتضحيات والبطولات. 




حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

أخبار ذات صلة

&#34;مكافحة الفساد&#34;: مساقاتنا تحظى باهتمام واقبال طلبة الجامعات الوطنية

"مكافحة الفساد": مساقاتنا تحظى باهتمام واقبال طلبة الجامعات الوطنية

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تهدد التجار الذين يرفعون أسعار السلع دون تبرير وتوضيح

"الاقتصاد" بغزة تهدد التجار الذين يرفعون أسعار السلع دون تبرير وتوضيح

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تصدر بياناً بشأن صلاة الجمعة والجماعات في المساجد

"الأوقاف" بغزة تصدر بياناً بشأن صلاة الجمعة والجماعات في المساجد

اللجنة السياسية بالمجلس الوطني: منظمة التحرير ستبقى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا

اللجنة السياسية بالمجلس الوطني: منظمة التحرير ستبقى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا

&#34;الصحة&#34; بغزة: إجمالي المُطعمين بالقطاع حتى اللحظة بلغ 14789 شخصاً

"الصحة" بغزة: إجمالي المُطعمين بالقطاع حتى اللحظة بلغ 14789 شخصاً

متأثرًا بإصابته بـ (كورونا).. وفاة القيادي بحماس عمر البرغوثي

متأثرًا بإصابته بـ (كورونا).. وفاة القيادي بحماس عمر البرغوثي

فلسطين تواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

فلسطين تواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

محافظ نابلس يهيب بالأطباء الالتزام بواجبهم لمواجهة الظروف الصحية الصعبة

محافظ نابلس يهيب بالأطباء الالتزام بواجبهم لمواجهة الظروف الصحية الصعبة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;مكافحة الفساد&#34;: مساقاتنا تحظى باهتمام واقبال طلبة الجامعات الوطنية

"مكافحة الفساد": مساقاتنا تحظى باهتمام واقبال طلبة الجامعات الوطنية

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تهدد التجار الذين يرفعون أسعار السلع دون تبرير وتوضيح

"الاقتصاد" بغزة تهدد التجار الذين يرفعون أسعار السلع دون تبرير وتوضيح

حماس تنعي القيادي في الحركة عمر البرغوثي

حماس تنعي القيادي في الحركة عمر البرغوثي

اللجنة السياسية بالمجلس الوطني: منظمة التحرير ستبقى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا

اللجنة السياسية بالمجلس الوطني: منظمة التحرير ستبقى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا

محافظ نابلس يهيب بالأطباء الالتزام بواجبهم لمواجهة الظروف الصحية الصعبة

محافظ نابلس يهيب بالأطباء الالتزام بواجبهم لمواجهة الظروف الصحية الصعبة

&#34;الإنسان&#34; يدين سياسة هدم المنازل واعتداءات المستوطنين على المدنيين ويعتبرها جريمة وتطهير عرقي

"الإنسان" يدين سياسة هدم المنازل واعتداءات المستوطنين على المدنيين ويعتبرها جريمة وتطهير عرقي

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

49 مستوطنًا يقتحمون باحات &#34;الأقصى&#34;

49 مستوطنًا يقتحمون باحات "الأقصى"

منوعات

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع &#34;نمبر وان&#34; منه.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع "نمبر وان" منه.. ما القصة ؟

شاهد: هند صبري &#34;رايح علشان يتهزأ&#34;.. من تقصد ؟

شاهد: هند صبري "رايح علشان يتهزأ".. من تقصد ؟

&#34;نجونا من الموت&#34;.. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

"نجونا من الموت".. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

&#34;متحرقوش الأحداث&#34;.. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

"متحرقوش الأحداث".. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

عربي

محاولة تهريب 7 قطع من كسوة الكعبة المشرفة

محاولة تهريب 7 قطع من كسوة الكعبة المشرفة

السلطات المغربية تتهم مؤرخًا بتضليل الرأي العام

السلطات المغربية تتهم مؤرخًا بتضليل الرأي العام

الجزائر: هزة ارتدادية ثالثة تضرب منطقة رأس كاربون

الجزائر: هزة ارتدادية ثالثة تضرب منطقة رأس كاربون

مصر: نتعامل مع التحديات في مجال المياه من خلال إجراءات ومشروعات كبرى

مصر: نتعامل مع التحديات في مجال المياه من خلال إجراءات ومشروعات كبرى