"الأوقاف" بغزة تصدر بياناً بشأن صلاة الجمعة والجماعات في المساجد





وشددت الوزارة على ضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء الذهاب للمساجد، مؤكدة بضرورة استمرار إغلاق ثلاجات المياه واستخدام كاسات بلاستيكية.





وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:





رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، بياناً اليوم الخميس، أكدت فيه استمرار رخصة التخلف عن صلاة الجمعة والجماعات في المساجد.