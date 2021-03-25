شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: إجمالي المُطعمين بالقطاع حتى اللحظة بلغ 14789 شخصاً

"الصحة" بغزة: إجمالي المُطعمين بالقطاع حتى اللحظة بلغ 14789 شخصاً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، بأنها مستمرة في تطعيم الطواقم الطبية وكبار السن وضعيفي المناعة، من الفئات المرضية.

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن إجمالي المُطعمين حتى اللحظة بلغ 14789 شخصاً.

وأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، أنها أجرت 2893 فحصاً مخبرياً خلال ال 24 ساعة الماضية، مسجلة 554  إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

ورصدت الوزارة تعافي 63 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما سجلت حالتي وفاة بفيروس كورونا خلال نفس الفترة الزمنية.

ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 60848 اصابة، وإجمالي الحالات النشطة 4295 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 55960 حالة. 

وبلغ إجمالي الوفيات 593 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 168 حالة، فيما وصل إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 100 حالة.

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