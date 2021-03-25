قيادي بـ (حماس): دماء الشهيد حنايشة ستكون وقودًا للمواجهات ضد الاحتلال

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي بحركة حماس في مدينة نابلس، أحمد الحج علي أن الحشد غدا وفاء للشهيد الشيخ عاطف حنايشة في مسيرة بيت دجن الأسبوعية سيكون مثالا للوحدة والتعاضد في وجه الظلم وجرائم وانتهاكات الاحتلال.



وقال: "يعتقد الاحتلال بقتله الشهيد حنايشة يمكن له أن يرهب الفلسطينيين ويمنعهم من الدفاع عن أرضهم، والحقيقة أن دماء الشهيد حنايشة ستكون وقودا لمزيد من المواجهات ضد الاحتلال والمستوطنين".



وشدد الحج علي على أن إجرام الاحتلال سيزيد الفلسطينيين إصرارا على المواجهة والصمود، لافتا أن "الشهيد حنايشة فاز بجائزة الشهادة التي حلم بها واستحقها بعد شهور من تصدره وتصديه لبناء البؤر الاستيطانية".



وبيّن الحج علي أن الأراضي التي يحاول الاحتلال السيطرة عليها وسرقتها في بيت دجن هي ثمار توقيع اتفاق "أوسلو"، بزعم أنها مناطق اتفق عليها لتكون للتدريبات العسكرية لقوات الاحتلال لتمارس مزيد من القتل للفلسطينيين.



وطالب السلطة بدعم وحماية المسيرات الشعبية الرافضة للاستيطان، مستنكرا حالة "الصم والعمى" إزاء ممارسات الاحتلال ومستوطنيه.



ودعا الحج علي الفلسطينيين بعدم الاستهانة بالمشاركة الشعبية ومواجهة الاحتلال والتصدي للاستيطان، قائلا:" أقل الجهاد أن تقول للظلم لا".



وأضاف: "الشعب الفلسطيني يواجه نكبات متتالية من التهجير والملاحقة والاستيطان وهو وحده من يستطيع التغيير في ظل تآمر القريب والبعيد عليه".