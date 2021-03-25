متأثرًا بإصابته بـ (كورونا).. وفاة القيادي بحماس عمر البرغوثي





وقضى البرغوثي حوالي 30 سنة في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وهو شقيق الأسير نائل البرغوثي، ووالد الشهيد صالح البرغوثي، والأسير عاصم البرغوثي، وقد تعرض وعائلته للاعتقال الإسرائيلي، وهدم منازلهم.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر طبية، اليوم الخميس، وفاة القيادي في حركة حماس عمر البرغوثي "أبو عاصف"، إثر إصابته بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).وأصيب البرغوثي بفيروس (كورونا) قبل أيام، وأدخل على إثرها للمشفى بعد تدهور وضعه الصحي بشكل خطير.