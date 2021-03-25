فلسطين تواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

واصلت فلسطين اليوم الخميس، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).





ورصدت وزارة الصحة خلال 24 ساعة الماضية، 20 حالة وفاة و2093 إصابة جديدة بالفيروس في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطنوأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 64، الخليل 370، طوباس 64، نابلس 269، طولكرم 131، جنين 217، ضواحي القدس 41، أريحا والأغوار 27، سلفيت 29، بيت لحم 83، رام الله والبيرة 113"، قطاع غزة 554، مدينة القدس 131.وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 81، الخليل 351، طوباس 48، نابلس 471، طولكرم 160، جنين 169، ضواحي القدس 63، أريحا والأغوار 23، سلفيت 43، بيت لحم 134، رام الله والبيرة 343"، قطاع غزة 63، مدينة القدس 214.وتم تسجيل 18 حالة وفاة في الضفة الغربية: " الخليل 3، قلقيلية 3، جنين 1، نابلس 1، طولكرم 4، رام الله والبيرة 1، أريحا والأغوار 2، سلفيت 3"، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 205 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 69 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.