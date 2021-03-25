محافظ نابلس يهيب بالأطباء الالتزام بواجبهم لمواجهة الظروف الصحية الصعبة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أهاب محافظ نابلس، إبراهيم رمضان، بالأطباء الالتزام بواجبهم الوظيفي خدمة ورأفة بالمرضى وذويهم؛ خاصة في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمرّ بها فلسطين، جراء تفشي فيروس (كورونا).



وقال خلال تصريح صحفي اليوم الخميس، إن إفراغ المستشفيات من الأطباء وعدم التزامهم بواجبهم الوظيفي والإنساني، سيعرض حياة المواطنين للخطر، وبذلك فإن المسؤولية تقع على عاتق مقرري الإضراب وكل من تهاون بتقديم العلاج والخدمة الصحية للمرضى.



وأعرب عن تقديره لجميع الكوادر العاملة في القطاع الطبي والصحي، لما قدموه من خدمات بجهد وإخلاص لحماية أبناء شعبنا من مخاطر الوباء خلال الفترة الأخيرة.