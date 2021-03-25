مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن 34 مستوطنا، و15 طالبا تلموديا، اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية.