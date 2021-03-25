"التعليم" بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن امتحانات التوظيف

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال د. رائد صالحية، مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم، بغزة، إن 46 ألف خريج قاموا بالتسجيل للوظائف التعليمية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم عبر التسجيل الإلكتروني.



وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، بأن الامتحان التحريري سيبدأ يوم الخميس القادم في كل محافظات قطاع غزة، وستكون أعداد المُسجِلين موزعة على 124 قاعة في المديريات التعليمية السبع.



وتابعت: بأن وزارة التربية والتعليم تقوم بوضع الموازنات والتشكيلات المدرسية ومحددات الاحتياج حتى نستطيع استيعاب أكبر عدد ممكن من المقبولين.



وشدد صالحية على أن أعداد الشواغر التي نحتاجها هذا العام لن تختلف عن العام السابق- السنة الماضية كان 500 اعتماد مالي، وهذا يرتبط بالمؤسسات التي يتم بناؤها وزيادة حالات التقاعد والوفيات.



وقال مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم، بغزة: إن هناك قوائم ستكون للانتظار في حال وجود عجز معين لكن إذا انتهت السنة الدراسية ولم يكن احتياج تنتهي قائمة الانتظار ومن هم ضمنها عليهم التقدم لطلبات الوظائف الجديدة ويسري عليهم الإجراء المتبع.



وأكد بأن هناك جولات وندوات مع جهات الاختصاص لمناقشة معايير الوظائف وخلُصنا لمعايير تصب في مصلحة الخريج.