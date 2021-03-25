غزة: السماح للصيادين بالعودة لممارسة عملهم داخل البحر

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رام الله - دنيا الوطن

قررت الشرطة البحرية في قطاع غزة ، يوم الخميس، السماح للصيادين بالعودة لممارسة عملهم داخل البحر، بعد تحسن الظروف الجوية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.



هذا وأطلقت زوارق بحرية الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم، الرصاص الحي صوب مراكب الصيادين وأغرقت احدها قبالة بحر مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق بحرية الاحتلال الحربية استهدفت مراكب الصيادين وهي على بعد ستة اميال قبالة بحر دير البلح بالرصاص وفتحت باتجاهها خراطيم المياه وأغرقت أحدها، وأرغمت الصيادين على ترك المكان والعودة الى الشاطئ.



وتتعمد زوارق الاحتلال بشكل يومي التنغيص على الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.