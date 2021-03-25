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شؤون فلسطينية

المالكي يطلع المفوض العام لوكالة (أونروا) على آخر التطورات

المالكي يطلع المفوض العام لوكالة (أونروا) على آخر التطورات
رام الله - دنيا الوطن
أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الخميس، المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والتحضيرات الفلسطينية للانتخابات، والحراك الفلسطيني في المنظمات الدولية.

وتطرق المالكي إلى الجهود الدبلوماسية الفلسطينية في دعم عمل "الأونروا" والحفاظ على سير عملها في مناطق تواجدها كافة، بما فيها حث الدول على الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمة ودعم موازنتها التي تشهد عجزا كبيرا يؤثر على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم.

وأعرب عن أهمية استمرار عمل المنظمة في حماية حقوق اللاجئين الإنسانية، مرحبا بضرورة عقد مؤتمر للمانحين في أقرب وقت ممكن، من أجل النهوض بخطط وآليات عمل الأونروا لتواكب التطورات العصر بما فيها الأثر السلبي لجائحة كورونا وخاصة على التعليم.

وشدد المالكي على دعم دولة فلسطين للأونروا في مواجهة التهديدات المسيسة ضدها لتقويض عملها، آملا أن تقوم الدول الوفاء بالتزاماتها ومساهمتها في دعم موازنة الأونروا، داعيا الإدارة الاميركية الحالية لإعادة دعمها ومساهمتها لـ"الاونروا".

واتفق الطرفان على الاستمرار بالتعاون والعمل من أجل الحفاظ والنهوض بعمل الأونروا استنادا إلى الولاية المناطة بها.

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