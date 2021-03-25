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شؤون فلسطينية

التربية و"جبل النجمة" يوقعان اتفاقية لدعم الطلبة ذوي الإعاقة الذهنية

التربية و"جبل النجمة" يوقعان اتفاقية لدعم الطلبة ذوي الإعاقة الذهنية
رام الله - دنيا الوطن
وقّعت وزارة التربية والتعليم ومركز جبل النجمة، اليوم، اتفاقية لدعم الطلبة ذوي الإعاقة الذهنية المدموجين في المدارس الحكومية بمديرية تربية رام الله والبيرة.

وتتضمن الاتفاقية تدريب الطواقم العاملة مع الطلبة ذوي الإعاقة الذهنية، خاصةً على صعيد طرق التعامل معهم وإنجاح دمجهم في المدرسة، وذلك عبر استهداف مديرين ومشرفين ومرشدي تعليم جامع.

ووقّع الاتفاقية مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة في الوزارة محمد الحواش، ومدير عام "جبل النجمة" رانيا كرم، بحضور مدير عام المشاريع في "التربية" مهند أبو شمة، وعدد من أسرة الإدارة العامة للإرشاد، ومديرة البرامج في "جبل النجمة" عبير حمد.

وأكد الحواش الأهمية التي توليها الوزارة للطلبة ذوي الإعاقة من خلال دمجهم في المدارس الحكومية، لافتاً إلى الجهود المبذولة على صعيد تدريب الطواقم العاملة وتهيئتها لتحقيق نتائج تنعكس إيجابياً على هذه الفئة من الطلبة.

من جانبها، أكدت كرم أهمية هذه الاتفاقية التي تؤسس لعمل يخدم الطلبة ذوي الإعاقة الذهنية، معبرةً عن سعادتها بالشراكة مع وزارة التربية، داعيةً إلى تضافر الجهود لدعم هذه الشريحة من الطلبة ودمجهم في مناحي الحياة كافة.


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