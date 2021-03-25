"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة": فلسطين تحصد جوائز مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة





وأضاف الجمني: " استطاعت فلسطين من خلال التكنولوجيا الرقمية أن تكسر حاجز الاحتلال من خلال المشاركة المميزة، حيث أمتعنا تلاميذ فلسطين بإبداعاتهم من تدريب، وعرض، ونشر، ليظهر الطفل الفلسطيني لكل العالم أنه قادر على أن يتحدى ويخترق كل الحواجز، ونقول أن الأمل عالياً في هذه الأجيال الفلسطينية".



وهدفت المسابقة إلى النهوض بثقافة البرمجة والابتكار والإبداع الرقمي وريادة الأعمال لدى الأطفال الناشئين في العالم العربي، حيث تسعى "الألكسو" من خلال هذه المبادرة إلى مساعدة المجتمع العربي وخاصة جمهور المعلمين من جميع الاختصاصات والتلاميذ من كل الفئات إلى تعزيز قدراتهم على استيعاب مفاهيم وأساليب التقنيات الحديثة، في وقت أصبحت فيه لغة البرمجة لغة العصر في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي لم يسبق له مثيل.



يذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وبالتعاون مع الجمعية التونسية للمبادرات التربوية قدمت عدة ورشات في برمجيات scratch، Minecraft، Cospaces، وفن البيكسل امتدت من 11 يناير ولغاية 31 يناير 2021.



وحصلت فلسطين على المرتبة الأولى في مسابقة الأسبوع الذهبي، والمرتبة الأولى في مسابقة المدرسة الذهبية لمدرسة بنات الشهيد سامي طه الثانوية "عرابة -جنين"، وكذلك المرتبة الثانية في النشاط الذهبي، والمركز الثاني في جائزة أفضل معلم التي حصلت عليها المعلمة ولاء سمير صرصور من مدرسة بنات الشهيد سامي طه الثانوية، والجائزة الذهبية في معرض الصنف الموصول بالحاسوب للفئة أكثر من 15 عام، والمرتبة الأولى- المبرمجين الصغار، وفي مسابقة الكاهوت العربي في المركز الثالث حصل عليها الطلبة جنى معاذ وسما معاذ، والمرتبة الثالثة في الفن غير الموصول- الأنامل الصغيرة من الفئة العمرية أقل من 12 عاما، وفاز عن فئة 12-15 عام في المرتبة الثالثة صنع أيدينا رمز تراثنا في مسابقة الفن غير الموصول، والمرتبة الأولى عن مسابقة المعرض الذهبي الفن غير الموصول للفئة العمرية أكثر من 15سنة، وفازت المربية سامية أبو زياد عن أجمل صورة في المسابقة.وشاركت دولة فلسطين في هذا الأسبوع العربي بتنسيق ومتابعة من اللجنة الوطنية، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث جرى حفل الإعلان بمشاركة كل من د.م. إسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور السفير الفلسطيني لدى تونس سعادة السفير هائل الفاهوم الذي تسلم الجوائز بالنيابة عن الفائزين، ود. دوّاس دوّاس الأمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، وعدد من كبار المسؤولين التربويين العرب ومسؤولي القطاع الإعلامي وفي مقدمتهم معالي السيد فتحي السلاوتي وزير التربية بتونس ومعالي السيد محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والتي عقدت في الفترة الممتدة من 08 فبراير إلى 15 فبراير 2021، بمشاركة أكثر من 200 ألف طالب من جميع الدول العربية.كما واكب الحفل حضوريا السادة سفراء الدول العربية بتونس و العديد من الشخصيات الوازنة، وبتغطية إعلامية من العديد من القنوات التلفزيونية والمراسلون الصحفيين، كما واكب الحفل عن بعد العديد من وزراء التربية والتعليم من الدول العربية.وفي هذا السياق، تقدم د. دوّاس أمين عام اللجنة الوطنية، بالمباركة لجميع الفائزين على هذا الإنجاز الوطني الهام لدولة فلسطين على الصعيد العربي، وللمشاركين الفلسطينيين على هذا التميز والإبداع الذي يبرهن على تميز الطلبة الفلسطينيين في هذه المسابقات الإبداعية، مشيدا بالتفاعل الفلسطيني مع مختلف المسابقات والجوائز التي تعرضها المنظمات الدولية المتخصصة في الحقول الثقافية والتربوية والعلمية، والتي تتولى اللجنة الوطنية مهمة تعميمها على جهات الاختصاص بالتعاون المميز وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس الأعلى للإبداع والتميز.وأضاف د. دوّاس: "رغم كل التحديات والعقبات والاحتلال والوضع الوبائي فإن التميز والإبداع الفلسطيني قادر على عبور كل الحدود وتجاوز كل العقبات". وأضاف أيضا أن فلسطين أثناء حفل توزيع الجوائز حظيت بالثناء والتقدير العالي من المنظمة العربية "الألكسو"، على هذه المشاركة الفعّالة والمتميزة.وقدم د. دوّاس جزيل الشكر والتقدير لمنظمة "الألكسو" ممثلة بمديرها العام معالي أ. د. محمد ولد أعمر وكافة العاملين فيها، على تنظيم هذه الفعاليات التي راعت بشكل كبير الحفاظ على استمرار الإبداع والابتكار لدى الجيل الناشئ في ظل الجائحة الصحية العالمية. وتوجه بالشكر ايضاً لطواقم وزارة التربية والتعليم، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكوادر اللجنة الوطنية على روح الشراكة والتعاون الذي أدى الى هذه النتيجة المشرفة ورفع أسم فلسطين عالياً.من جانبه أشاد الدكتور محمد الجمني مدير إدارة التكنولوجيا والاتصال في المنظمة والمدير التنفيذي لتظاهرة الأسبوع العربي للبرمجة، في كلمته خلال حفل توزيع الجوائز بسرعة وفعالية استجابة دولة فلسطين مع هذه التظاهرة العربية، التي جاءت من خلال 3130 مشاركة، حيث أنه في اليوم التالي لإرسال الإعلان عن هذه المسابقة عُمّمت على جميع المدارس الفلسطينية.