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شؤون فلسطينية

وزارة الثقافة تباشر تنفيذ برامج ثقافية طويلة الأمد

وزارة الثقافة تباشر تنفيذ برامج ثقافية طويلة الأمد
رام الله - دنيا الوطن
باشرت وزارة الثقافة عبر الصندوق الثقافي الفلسطيني التابع لها، تنفيذ أربعة برامج ثقافية طويلة الأمد، تساهم في تطوير المشهد الثقافي ونشر الثقافة الفلسطينية محلياً وعربياً .

وتتمثل البرامج الأربعة ببرنامج " منارة رام الله الثقافية " لمسرح القصبة، برنامج " تمكين الشباب الفلسطيني من خلال الفن والدراما" في القدس، وبرنامج " قصتنا رقصتنا" لسرية رام الله الأولى، بالإضافة لتقديم دعم طويل الأمد لمشاريع في منطقة الأغوار لتعزيز وإثراء المشهد الثقافي فيها.

ويستهدف برنامج منارة رام الله الثقافية " لمسرح القصبة" الفنانين الرياديين الذين لديهم أفكار لمشاريع مبدعة ستساهم بتطوير المشهد الثقافي الفلسطيني وإثراء هذا المشهد بأعمال مميزة تساهم في ترويج ونشر الثقافة الفلسطينية حيث يساهم البرنامج بدعم مسرح وسينماتك القصبة لتمكينه من الاستمرار بالعمل خاصة بعد الانتكاسة التي تسببت بها جائحة كورونا وما رافقها من أزمة اقتصادية صعبة أثرت على كافة مناحي الحياة في فلسطين من خلال إنتاجات وعروض مسرحية في المناطق المهمشة خصوصاً في منطقة الاغوار ومخيمات اللاجئين.

أما برنامج " تمكين الشباب الفلسطيني من خلال الفن والدراما" في القدس يهدف إلى توسيع دائرة عمل المؤسسات الثقافية في القدس وتوسيع دائرة الشركاء في محافظة القدس وخلق شراكات حقيقية وفاعلة مع بعض المحافظات الفلسطينية، وتطوير الفنون المحلية والوطنية (تمكين الفنانيين الفلسطينيين)، والتواصل الدولي مع الفنانيين العالميين وتطوير القدرات التقنية والخدمات، والمساعدة للخروج من الآثار النفسية المترتبة من انتشار وباء كورونا والحفاظ على المراكز الثقافية فاعلة في مدينة القدس في ظل التحديات التي نواجهها من الاحتلال.

ويهدف برنامج " قصتنا رقصتنا" لسرية رام الله الأولى إلى تعريف أفراد المجتمع الفلسطيني على الرقص، وإنتاج العديد من عروض الرقص الفلكلورية والمعاصرة، وتطوير مهارات الأطفال والشباب في مجال الفنون، وإشراك المرأة والأشخاص من ذوي الإعاقة في الإنتاجات الفنية والعمل في مجال الثقافة، إضافة لتعزيز الرواية الفلسطينية من خلال الحفاظ على ونشر الموروث الثقافي الفني الفلسطيني في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، والمساهمة في استمرارية العمل والإنتاج الثقافي الفني الفلسطيني في ظل الأوضاع السياسية والصحية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وتعزيز دور الفن في عملية التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

أما البرنامج الرابع الذي دعمته الوزارة يتمثل في برنامج طويل الأمد لدعم مشاريع في منطقة الأغوار من خلال مركز دار الفنون والتراث واتحاد الجمعيات والمراكز الثقافية، للعمل على تفعيل وتعزيز المشهد الثقافي فيها، من خلال العمل مع عدد من المؤسسات الشريكة لتنفيذ فعاليات ثقافية هدفها تعزيز صمود المواطنين في أرضهم والحفاظ على الرواية الفلسطينية وصونها، وحمايتها من السرقة والطمس والتهويد.

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