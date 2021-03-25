الاحتلال يصادر جرافات وجرارات في حي وادي الجوز

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رام الله - دنيا الوطن

صادرت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، العديد من الآليات التي تستخدم في العمل بأحد مصانع الطوب بحي وادي الجوز في مدينة القدس.



وأفادت مصادر محلية بأن قوة احتلالية داهمت حي الجوز بالقرب من مدينة القدس قبل أن تقوم باقتحام أحد مصانع الطوب وتعمد الى مصادرة جرافات وجرارات من داخله.



وذكرت المصادر بأنه تم مصادرة تلك الآليات باستخدام رافعات وونشات خاصة وشاحنات حضرت إلى المكان تزامنا مع انتشار مكثف لقوات الاحتلال.