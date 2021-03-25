الاحتلال يُغرق مركب أحد الصيادين في بحر غزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، الرصاص الحي صوب مراكب الصيادين وأغرقت احدها قبالة بحر مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



وأفاد مصادر محلية، بأن زوارق بحرية الاحتلال الحربية استهدفت مراكب الصيادين وهي على بعد ستة اميال قبالة بحر دير البلح بالرصاص وفتحت باتجاهها خراطيم المياه وأغرقت أحدها، وأرغمت الصيادين على ترك المكان والعودة الى الشاطئ.



وتتعمد زوارق الاحتلال بشكل يومي التنغيص على الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.