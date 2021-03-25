مباشر | غزة: لقاء بعنوان نحو انتخابات قائمة على حقوق الإنسان

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مدينة سلفيت

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مدينة سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
أصيب فجر اليوم الخميس، عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز، خلال مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال الذي اقتحم البلدة القديمة في مدينة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال قام بتفجير أبواب عدة منازل خلال عملية الاقتحام، وتخريب ممتلكات أربعة منازل.

وأضافت المصادر، أن الاقتحام بدأ بتسلل قوة خاصة بعد منتصف الليل بواسطة سيارة مدنية قبل أن يتم اكتشافها من قبل الأهالي، واندلعت مواجهات أطلق خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز تجاه الشبان ومنازل المواطنين.

أخبار ذات صلة

الأسير البطران يواصل إضرابه عن الطعام ضد اعتقاله الإداري منذ 35 يوما

الأسير البطران يواصل إضرابه عن الطعام ضد اعتقاله الإداري منذ 35 يوما

المالكي يطلع المفوض العام لوكالة (أونروا) على آخر التطورات

المالكي يطلع المفوض العام لوكالة (أونروا) على آخر التطورات

الأسير &#34;وليد دقة&#34; يدخل عامه الـ36 في سجون الاحتلال

الأسير "وليد دقة" يدخل عامه الـ36 في سجون الاحتلال

سلطة النقد تنشر تقرير تطورات مالية الحكومة للربع الرابع 2020

سلطة النقد تنشر تقرير تطورات مالية الحكومة للربع الرابع 2020

التربية و&#34;جبل النجمة&#34; يوقعان اتفاقية لدعم الطلبة ذوي الإعاقة الذهنية

التربية و"جبل النجمة" يوقعان اتفاقية لدعم الطلبة ذوي الإعاقة الذهنية

&#34;اللجنة الوطنية للتربية والثقافة&#34;: فلسطين تحصد جوائز مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة

"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة": فلسطين تحصد جوائز مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة

افتتاح مشروع نظام الصرف الصحي ومحطة المعالجة لخدمة منطقة طوباس بقيمة 22 مليون يورو

افتتاح مشروع نظام الصرف الصحي ومحطة المعالجة لخدمة منطقة طوباس بقيمة 22 مليون يورو

وزارة الثقافة تباشر تنفيذ برامج ثقافية طويلة الأمد

وزارة الثقافة تباشر تنفيذ برامج ثقافية طويلة الأمد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المالكي يطلع المفوض العام لوكالة (أونروا) على آخر التطورات

المالكي يطلع المفوض العام لوكالة (أونروا) على آخر التطورات

الأسير &#34;وليد دقة&#34; يدخل عامه الـ36 في سجون الاحتلال

الأسير "وليد دقة" يدخل عامه الـ36 في سجون الاحتلال

سلطة النقد تنشر تقرير تطورات مالية الحكومة للربع الرابع 2020

سلطة النقد تنشر تقرير تطورات مالية الحكومة للربع الرابع 2020

&#34;اللجنة الوطنية للتربية والثقافة&#34;: فلسطين تحصد جوائز مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة

"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة": فلسطين تحصد جوائز مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة

افتتاح مشروع نظام الصرف الصحي ومحطة المعالجة لخدمة منطقة طوباس بقيمة 22 مليون يورو

افتتاح مشروع نظام الصرف الصحي ومحطة المعالجة لخدمة منطقة طوباس بقيمة 22 مليون يورو

وزارة الثقافة تباشر تنفيذ برامج ثقافية طويلة الأمد

وزارة الثقافة تباشر تنفيذ برامج ثقافية طويلة الأمد

&#34;الخارجية&#34; تطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل وقف جرائمها واستيطانيها

"الخارجية" تطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل وقف جرائمها واستيطانيها

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مدينة سلفيت

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مدينة سلفيت

منوعات

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع &#34;نمبر وان&#34; منه.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع "نمبر وان" منه.. ما القصة ؟

شاهد: هند صبري &#34;رايح علشان يتهزأ&#34;.. من تقصد ؟

شاهد: هند صبري "رايح علشان يتهزأ".. من تقصد ؟

&#34;نجونا من الموت&#34;.. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

"نجونا من الموت".. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

&#34;متحرقوش الأحداث&#34;.. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

"متحرقوش الأحداث".. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

عربي

محاولة تهريب 7 قطع من كسوة الكعبة المشرفة

محاولة تهريب 7 قطع من كسوة الكعبة المشرفة

السلطات المغربية تتهم مؤرخًا بتضليل الرأي العام

السلطات المغربية تتهم مؤرخًا بتضليل الرأي العام

الجزائر: هزة ارتدادية ثالثة تضرب منطقة رأس كاربون

الجزائر: هزة ارتدادية ثالثة تضرب منطقة رأس كاربون

مصر: نتعامل مع التحديات في مجال المياه من خلال إجراءات ومشروعات كبرى

مصر: نتعامل مع التحديات في مجال المياه من خلال إجراءات ومشروعات كبرى