إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مدينة سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب فجر اليوم الخميس، عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز، خلال مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال الذي اقتحم البلدة القديمة في مدينة سلفيت.



وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال قام بتفجير أبواب عدة منازل خلال عملية الاقتحام، وتخريب ممتلكات أربعة منازل.



وأضافت المصادر، أن الاقتحام بدأ بتسلل قوة خاصة بعد منتصف الليل بواسطة سيارة مدنية قبل أن يتم اكتشافها من قبل الأهالي، واندلعت مواجهات أطلق خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز تجاه الشبان ومنازل المواطنين.