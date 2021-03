"المواصفات والمقاييس" توجه دعوة للشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دعت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية الحصول على شهادة مطابقة لمحولات الطاقة الشمسية.



جاء ذلك في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، وفيما يلي تفاصيله:



حرصاً على حماية شبكات الكهرباء والحفاظ على معايير جودتها من أي تأثير سلبي ناتج عن ربط المحولات بها، تهيب مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بالشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية والراغبين بالحصول على شهادة المطابقة لمحولات الطاقة الشمسية (PV Inverters) وبالإضافة إلى المتطلبات الأخرى المتعارف عليها ضرورة توفير الوثائق التالية:



شهادة فحص من جهة فحص معتمدة ( طرف ثالث) وفقاً لمتطلبات المواصفة الفلسطينية (م ف 2707) الخاصة بأنظمة الطاقة الموصولة على الشبكات الكهربائية من خلال مرحلات الجزء 2 (متطلبات المرحل) أو وفقاً لمتطلبات أية مواصفة دولية مكافئة أخرى مثل المواصفة (AS 4777 part 2).



تقرير فحص من جهة فحص معتمدة (طرف ثالث) وفقاً لمتطلبات المواصفة الفلسطينية م ف 2707 أنظمة الطاقة الموصولة على الشبكات الكهربائية من خلال مرحلات الجزء 2 (متطلبات المرحل) أو وفقاً لمتطلبات أية مواصفة دولية مكافئة أخرى مثل المواصفة ( AS 4777 part 2).



شهادة فحص من جهة فحص معتمدة (طرف ثالث) وفقاً لمتطلبات المواصفة الفلسطينية م ف 2707 الجزء 3 (متطلبات حماية الشبكة الكهربائية) أو وفقاً لمتطلبات أية مواصفة دولية مكافئة أخرى مثل المواصفة ( AS 4777 part 3 ).



تقرير فحص من جهة فحص معتمدة (طرف ثالث) وفقاً لمتطلبات المواصفة الفلسطينية (م ف 2707 الجزء 3) متطلبات حماية الشبكة الكهربائية) أو وفقاً لمتطلبات أية مواصفة دولية مكافئة أخرى مثل المواصفة (AS 4777 part 3).



علما ً أن العمل بهذه المتطلبات يدخل حيز التنفيذ خلال ستة أشهر من هذا التاريخ.



لإستفساراتكم ولمزيد من المعلومات بإمكانكم الإتصال على الرقم التالي 0599221470 م. مصعب تقيوي.