"الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، أنها أجرت 2893 فحصاً مخبرياً خلال ال 24 ساعة الماضية، مسجلة 554 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



ورصدت الوزارة تعافي 63 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما سجلت حالتي وفاة بفيروس كورونا خلال نفس الفترة الزمنية.



ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 60848 اصابة، وإجمالي الحالات النشطة 4295 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 55960 حالة.



وبلغ إجمالي الوفيات 593 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 168 حالة، فيما وصل إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 100 حالة.



وفيما يتعلق بالتطعيمات، فإن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81700 جرعة، فيما وصل إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 14789 شخصاً.