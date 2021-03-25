"الشعبيّة": عدم تصويت البحرين على إدانة الانتهاكات الإسرائيلية تحوّل خطير بالعلاقات العربيّة





وأشارت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أنّ هذه الخطوة غير المسبوقة من بلدٍ عربي، "تؤكّد انتقال حكّام البحرين إلى جانب الكيان الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".



واعتبرت الجبهة أنّ إقدام نظام البحرين على هذه الخطوة "يمثل تحولاً خطيرًا في العلاقات العربيّة لصالح الكيان الصهيوني وتغليبًا لتنفيذ الاتفاقات معه على حساب القضية الفلسطينيّة والمصالح العليا للأمة العربيّة".



ودعت الجبهة، الشعب البحريني الشقيق الذي أكّد ولا يزال احتضانه للقضية الفلسطينيّة ودعمه وإسناده لنضال الشعب الفلسطيني بالتصدي لسياسات نظامه الذي يزداد سقوطًا في مستنقع التبعيّة والتحالف مع أعداء شعب البحرين والشعوب العربيّة.



رام الله - دنيا الوطنأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم تصويت البحرين في مجلس حقوق الإنسان أمس على إدانة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.