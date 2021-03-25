وزير الحكم المحلي يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن زيارته لغزة

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رام الله - خاص دنيا الوطن

أكد وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، صباح اليوم الخميس، أن المشاريع المنوي افتتاحها اليوم وتم افتتاحها يوم أمس في عموم محافظات قطاع غزة، بقيمة 18 مليون شيكل.



وقال الصالح لـ "دنيا الوطن": "نتحدث عن مشاريع تقدر بحوالي 10 ملايين شيكل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وأخرى نُفِذت عبر وحدة إدارة المشاريع في الوزارة من بقايا المنحة الكويتية بقيمة 8 مليون شيكل".



وأوضح أن كل هذه المشاريع مهمة وحيوية، فهي تُعنى بقطاعي الشباب والمرأة، إضافةً للقطاع الترفيهي، والبنى التحتية، وهدفها تعزيز صمود المواطن وثباته على أرضه.



ونوه الصالح إلى أن رسالتهم من هذه الزيارة لأهل غزة، مفادها بأننا مستمرون في تقديم الخدمات لهم، وأننا مصممون أن نكون بينهم دائماً، مؤكدين أنهم جزءٌ أصيل من هذا الوطن، ولا نفرق بين محافظة وأخرى.



وتابع :"سنبقى نتواصل مع كافة الهيئات المحلية، ونعمل معها بنفس المعايير في كافة محافظات قطاع غزة، ونحن نؤكد أننا على نفس المسافة بين المحافظات الشمالية والجنوبية".



ولفت الصالح إلى أنهم سيعملون بكل جهد من أجل تجنيد الأموال اللازمة لعمل الهيئات المحلية من مشاريع تطويرية وتشغيلية وخلافه، رغم علمنا بأن الاحتياج كبير وكبير جداً في كافة المحافظات ليس في قطاع غزة فقط، ولكن في المحافظات الشمالية أيضاً.



وشدد على أنهم مصممون على تجنيد أكبر قدر من الأموال لصالح هذه الهيئات، لكي تستطيع خدمة المواطن الفلسطيني، الذي هو رأس مالنا، وفق وصفه.