شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن زيارته لغزة

وزير الحكم المحلي يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن زيارته لغزة
رام الله - خاص دنيا الوطن 
أكد وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، صباح اليوم الخميس، أن المشاريع المنوي افتتاحها اليوم وتم افتتاحها يوم أمس في عموم محافظات قطاع غزة، بقيمة 18 مليون شيكل.

وقال الصالح لـ "دنيا الوطن": "نتحدث عن مشاريع تقدر بحوالي 10 ملايين شيكل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وأخرى نُفِذت عبر وحدة إدارة المشاريع في الوزارة من بقايا المنحة الكويتية بقيمة 8 مليون شيكل".

وأوضح أن كل هذه المشاريع مهمة وحيوية، فهي تُعنى بقطاعي الشباب والمرأة، إضافةً للقطاع الترفيهي، والبنى التحتية، وهدفها تعزيز صمود المواطن وثباته على أرضه.

ونوه الصالح إلى أن رسالتهم من هذه الزيارة لأهل غزة، مفادها بأننا مستمرون في تقديم الخدمات لهم، وأننا مصممون أن نكون بينهم دائماً، مؤكدين أنهم جزءٌ أصيل من هذا الوطن، ولا نفرق بين محافظة وأخرى.

وتابع :"سنبقى نتواصل مع كافة الهيئات المحلية، ونعمل معها بنفس المعايير في كافة محافظات قطاع غزة، ونحن نؤكد أننا على نفس المسافة بين المحافظات الشمالية والجنوبية".

ولفت الصالح إلى أنهم سيعملون بكل جهد من أجل تجنيد الأموال اللازمة لعمل الهيئات المحلية من مشاريع تطويرية وتشغيلية وخلافه، رغم علمنا بأن الاحتياج كبير وكبير جداً في كافة المحافظات ليس في قطاع غزة فقط، ولكن في المحافظات الشمالية أيضاً.

وشدد على أنهم مصممون على تجنيد أكبر قدر من الأموال لصالح هذه الهيئات، لكي تستطيع خدمة المواطن الفلسطيني، الذي هو رأس مالنا، وفق وصفه.

أخبار ذات صلة

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مدينة سلفيت

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مدينة سلفيت

غزة: الشباب والثقافة تكرم معين بسيسو &#34;شاعر القضية والإنسان&#34;

غزة: الشباب والثقافة تكرم معين بسيسو "شاعر القضية والإنسان"

&#34;المواصفات والمقاييس&#34; توجه دعوة للشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية

"المواصفات والمقاييس" توجه دعوة للشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية

&#34;الصحة&#34; بغزة تكشف حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

"الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

حنا عيسى: إسرائيل تنفذ مشاريع استيطانية توسعية للسيطرة الكاملة على القدس

حنا عيسى: إسرائيل تنفذ مشاريع استيطانية توسعية للسيطرة الكاملة على القدس

&#34;الشعبيّة&#34;: عدم تصويت البحرين على إدانة الانتهاكات الإسرائيلية تحوّل خطير بالعلاقات العربيّة

"الشعبيّة": عدم تصويت البحرين على إدانة الانتهاكات الإسرائيلية تحوّل خطير بالعلاقات العربيّة

نقابة المحامين: ندرس مقاطعة محكمة الانتخابات

نقابة المحامين: ندرس مقاطعة محكمة الانتخابات

حمد توقع اتفاقية تعاون لتعزيز تعميم منظور النوع الاجتماعي في فلسطين

حمد توقع اتفاقية تعاون لتعزيز تعميم منظور النوع الاجتماعي في فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مدينة سلفيت

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مدينة سلفيت

غزة: الشباب والثقافة تكرم معين بسيسو &#34;شاعر القضية والإنسان&#34;

غزة: الشباب والثقافة تكرم معين بسيسو "شاعر القضية والإنسان"

&#34;المواصفات والمقاييس&#34; توجه دعوة للشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية

"المواصفات والمقاييس" توجه دعوة للشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية

حنا عيسى: إسرائيل تنفذ مشاريع استيطانية توسعية للسيطرة الكاملة على القدس

حنا عيسى: إسرائيل تنفذ مشاريع استيطانية توسعية للسيطرة الكاملة على القدس

&#34;الشعبيّة&#34;: عدم تصويت البحرين على إدانة الانتهاكات الإسرائيلية تحوّل خطير بالعلاقات العربيّة

"الشعبيّة": عدم تصويت البحرين على إدانة الانتهاكات الإسرائيلية تحوّل خطير بالعلاقات العربيّة

حمد توقع اتفاقية تعاون لتعزيز تعميم منظور النوع الاجتماعي في فلسطين

حمد توقع اتفاقية تعاون لتعزيز تعميم منظور النوع الاجتماعي في فلسطين

وفاة اللواء يوسف عزريل

وفاة اللواء يوسف عزريل

الاحتلال يعتقل شابين من &#34;بيت لحم&#34; ويسلم آخر بلاغا لمقابلة مخابراته

الاحتلال يعتقل شابين من "بيت لحم" ويسلم آخر بلاغا لمقابلة مخابراته

منوعات

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع &#34;نمبر وان&#34; منه.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع "نمبر وان" منه.. ما القصة ؟

شاهد: هند صبري &#34;رايح علشان يتهزأ&#34;.. من تقصد ؟

شاهد: هند صبري "رايح علشان يتهزأ".. من تقصد ؟

&#34;نجونا من الموت&#34;.. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

"نجونا من الموت".. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

&#34;متحرقوش الأحداث&#34;.. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

"متحرقوش الأحداث".. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

عربي

شاهد: أسراب الجراد تغزو سماء الكويت

شاهد: أسراب الجراد تغزو سماء الكويت

السيسي: يجب التوصل لحل بشأن سد النهضة بعيداً عن أي منهج أحادي

السيسي: يجب التوصل لحل بشأن سد النهضة بعيداً عن أي منهج أحادي

الصحة الأردنية: تسجيل 104 وفيات و9130 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 104 وفيات و9130 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

موريتانيا تتسلم 50 ألف جرعة لقاح (كورونا)

موريتانيا تتسلم 50 ألف جرعة لقاح (كورونا)