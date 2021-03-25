حمد توقع اتفاقية تعاون لتعزيز تعميم منظور النوع الاجتماعي في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنوقّعت الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، والحكومة الإيطالية ممثلة بالقنصل العام جوزيبه فيديلي، في مقر الوزارة، اتفاقية تعاون لتعزيز تعميم منظور النوع الاجتماعي في فلسطين.وأكدت حمد على أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة الإيطالية لقضايا النوع الإجتماعي، وهذه الاتفاقية خطوة لتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان في فلسطين.وأضافت حمد: بأنه وبموجب هذه الإتفاقية سيتم تضمين النوع الإجتماعي في خطط وبرامج وموازنات المؤسسات، وتعزيز قدرات الكوادر بأدوات لرصد وتحليل مؤشرات النوع الإجتماعي الكمية والنوعية، وبما يضمن بأن خطة العناقيد التي تبنتها الحكومة الفلسطينية، مبنية في كافة مراحلها بمنظور النوع الاجتماعي.وتابعت: بأن وزارة شؤون المرأة ستنفذ في المرحلة الأولى، تحليلاً معمقاً لعنقود الزراعة، لرسم سياسات وتنفيذ تدخلات مناسبة، ومن ثم مشاركة نتائج التجربة على العناقيد الإقتصادية الأخرى، بحيث تؤدي إلى تمكين المرأة إقتصادياً.بدوره أعرب القنصل فيديلي عن سعادته بتوقيع هذه الإتفاقية، والتي تعتبر إستمراراً للدعم والمساعدة المقدم من قبل الحكومة الايطالية لقضايا المرأة في فلسطين.