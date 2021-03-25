شؤون فلسطينية

حمد توقع اتفاقية تعاون لتعزيز تعميم منظور النوع الاجتماعي في فلسطين

حمد توقع اتفاقية تعاون لتعزيز تعميم منظور النوع الاجتماعي في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
وقّعت الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، والحكومة الإيطالية ممثلة بالقنصل العام جوزيبه فيديلي، في مقر الوزارة، اتفاقية تعاون لتعزيز تعميم منظور النوع الاجتماعي في فلسطين.

وأكدت حمد على أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة الإيطالية لقضايا النوع الإجتماعي، وهذه الاتفاقية خطوة لتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان في فلسطين.

وأضافت حمد: بأنه وبموجب هذه الإتفاقية سيتم تضمين النوع الإجتماعي في خطط وبرامج وموازنات المؤسسات، وتعزيز قدرات الكوادر بأدوات لرصد وتحليل مؤشرات النوع الإجتماعي الكمية والنوعية، وبما يضمن بأن خطة العناقيد التي تبنتها الحكومة الفلسطينية، مبنية في كافة مراحلها بمنظور النوع الاجتماعي.

وتابعت: بأن وزارة شؤون المرأة ستنفذ في المرحلة الأولى، تحليلاً معمقاً لعنقود الزراعة، لرسم سياسات وتنفيذ تدخلات مناسبة، ومن ثم مشاركة نتائج التجربة على العناقيد الإقتصادية الأخرى، بحيث تؤدي إلى تمكين المرأة إقتصادياً.

بدوره أعرب القنصل فيديلي عن سعادته بتوقيع هذه الإتفاقية، والتي تعتبر إستمراراً للدعم والمساعدة المقدم من قبل الحكومة الايطالية لقضايا المرأة في فلسطين.

أخبار ذات صلة

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مدينة سلفيت

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مدينة سلفيت

غزة: الشباب والثقافة تكرم معين بسيسو &#34;شاعر القضية والإنسان&#34;

غزة: الشباب والثقافة تكرم معين بسيسو "شاعر القضية والإنسان"

&#34;المواصفات والمقاييس&#34; توجه دعوة للشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية

"المواصفات والمقاييس" توجه دعوة للشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية

&#34;الصحة&#34; بغزة تكشف حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

"الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

حنا عيسى: إسرائيل تنفذ مشاريع استيطانية توسعية للسيطرة الكاملة على القدس

حنا عيسى: إسرائيل تنفذ مشاريع استيطانية توسعية للسيطرة الكاملة على القدس

&#34;الشعبيّة&#34;: عدم تصويت البحرين على إدانة الانتهاكات الإسرائيلية تحوّل خطير بالعلاقات العربيّة

"الشعبيّة": عدم تصويت البحرين على إدانة الانتهاكات الإسرائيلية تحوّل خطير بالعلاقات العربيّة

نقابة المحامين: ندرس مقاطعة محكمة الانتخابات

نقابة المحامين: ندرس مقاطعة محكمة الانتخابات

وزير الحكم المحلي يتحدث لـ&#34;دنيا الوطن&#34; عن زيارته لغزة

وزير الحكم المحلي يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن زيارته لغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مدينة سلفيت

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مدينة سلفيت

غزة: الشباب والثقافة تكرم معين بسيسو &#34;شاعر القضية والإنسان&#34;

غزة: الشباب والثقافة تكرم معين بسيسو "شاعر القضية والإنسان"

&#34;المواصفات والمقاييس&#34; توجه دعوة للشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية

"المواصفات والمقاييس" توجه دعوة للشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية

حنا عيسى: إسرائيل تنفذ مشاريع استيطانية توسعية للسيطرة الكاملة على القدس

حنا عيسى: إسرائيل تنفذ مشاريع استيطانية توسعية للسيطرة الكاملة على القدس

&#34;الشعبيّة&#34;: عدم تصويت البحرين على إدانة الانتهاكات الإسرائيلية تحوّل خطير بالعلاقات العربيّة

"الشعبيّة": عدم تصويت البحرين على إدانة الانتهاكات الإسرائيلية تحوّل خطير بالعلاقات العربيّة

حمد توقع اتفاقية تعاون لتعزيز تعميم منظور النوع الاجتماعي في فلسطين

حمد توقع اتفاقية تعاون لتعزيز تعميم منظور النوع الاجتماعي في فلسطين

وفاة اللواء يوسف عزريل

وفاة اللواء يوسف عزريل

الاحتلال يعتقل شابين من &#34;بيت لحم&#34; ويسلم آخر بلاغا لمقابلة مخابراته

الاحتلال يعتقل شابين من "بيت لحم" ويسلم آخر بلاغا لمقابلة مخابراته

منوعات

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع &#34;نمبر وان&#34; منه.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع "نمبر وان" منه.. ما القصة ؟

شاهد: هند صبري &#34;رايح علشان يتهزأ&#34;.. من تقصد ؟

شاهد: هند صبري "رايح علشان يتهزأ".. من تقصد ؟

&#34;نجونا من الموت&#34;.. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

"نجونا من الموت".. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

&#34;متحرقوش الأحداث&#34;.. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

"متحرقوش الأحداث".. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

عربي

شاهد: أسراب الجراد تغزو سماء الكويت

شاهد: أسراب الجراد تغزو سماء الكويت

السيسي: يجب التوصل لحل بشأن سد النهضة بعيداً عن أي منهج أحادي

السيسي: يجب التوصل لحل بشأن سد النهضة بعيداً عن أي منهج أحادي

الصحة الأردنية: تسجيل 104 وفيات و9130 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 104 وفيات و9130 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

موريتانيا تتسلم 50 ألف جرعة لقاح (كورونا)

موريتانيا تتسلم 50 ألف جرعة لقاح (كورونا)