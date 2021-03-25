وفاة اللواء يوسف عزريل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن الليلة الماضية، عن وفاة المناضل اللواء يوسف عزريل في المستشفى الإستشاري برام الله، عن عمر ناهز 61 عاما.



المناضل عزريل من سلفيت، وانتمى لحركة "فتح" عام 1977، وكان أحد مؤسسي العمل العسكري ومن قادة الانتفاضة الأولى، ومن مؤسسي القطاع الريفي في فلسطين، اعتقلته قوات الاحتلال وحكمت عليه بالسجن المؤبد، وبعد اتفاق اوسلو تم الافراج عنه من معتقلات الاحتلال بعد ان امضى اكثر من 10 أعوام، وفي الانتفاضة الثانية هدمت قوات الاحتلال منزله وشردت عائلته.



الراحل حاصل على درجة الماجستير في القانون، وعمل في سلك الشرطة الفلسطينية، وشغل عدة مناصب منها: مديرا للامن الداخلي 2006، مديرا لشرطة نابلس 2007، مديرا لشرطة رام الله والبيرة 2008، مديرا لشرطة جنين 2009، مديرا لادارة العلاقات العامة والاعلام 2010، مدير العلاقات الدولية 2012، وفرز للعمل في وزارة الداخلية 2014، وكان مسؤول برنامج الملف الوطني لمكافحة المخدرات والجريمة، وتقاعد عام 2020 وهو برتبة لواء.



وسيشيع اليوم الخميس، جثمان المناضل اللواء عزريل في مراسم عسكرية من أمام المستشفى الاستشاري في رام الله، الساعة التاسعة، وسيوارى جثمانه الثرى في مدينة سلفيت بعد صلاة الظهر.