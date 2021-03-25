إصابات (كورونا) حول العالم تتخطى عتبة الـ125 مليونا

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رام الله - دنيا الوطن

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ مليونين ونحو 757 الف وفاة، فيما تخطت حصيلة الإصابات الاجمالية عتبة الـ125 مليونا، بما يزيد عن 436 ألف إصابة، تعافى منهم 101 مليونا ونحو 305 آلاف مريض.



وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء زيادة في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، وذلك مقارنة باحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 583 ألف و741 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ســـاعة الأخـــيرة 10,410 حالات وفاة.



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (2,244 وفاة)، واميركا (1,405 وفيات)، والمكسيك (809 وفيات)، وبولندا (575 وفاة)، وإيطاليا (460 وفاة).



وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (90,564 إصابة)، واميركا (66,538 إصابة)، والهند (53,419 إصابة)، وفرنسا (33,389 إصابة)، وبولندا (29,978 إصابة).



وما تزال البرازيل تتصدر دول العالم بتسجيل اعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (558,422 وفاة)، والبرازيل (301,087 وفاة)، والمكسيك (199,627 وفاة)، والهند (160,726 وفاة)، وبريطانيا (126,382 وفاة).



وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (30,704,292 إصابة)، والبرازيل (12,227,179 إصابة)، والهند (11,787,534 إصابة)، وروسيا (4,483,471 إصابة)، وفرنسا (4,378,446 إصابة).