الاحتلال يعتقل شابين من "بيت لحم" ويسلم آخر بلاغا لمقابلة مخابراته

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شابين من بيت لحم، وسلمت آخر بلاغا لمقابلة مخابراتها.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حمزة ناصر أبو عجمية (21 عاما) وعبدالله خالد أبو حديد (18 عاما)، من منزليهما في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، كما سلمت من نفس المخيم الشاب عدي عدنان شحادة (25 عاما) بلاغا لمقابلة مخابراتها.