شؤون فلسطينية

عوض وهنية يكرمان أبطال فلسطين في ملتقى تونس لذوي الإرادة

عوض وهنية يكرمان أبطال فلسطين في ملتقى تونس لذوي الإرادة
رام الله - دنيا الوطن
كرم الدكتور محمد عوض رئيس متابعة العمل الحكومي، وعبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أبطال منتخب فلسطين لألعاب القوى لذوي الإعاقة، الذين شاركوا في الملتقى الدولي في تونس، مساء اليوم الأربعاء في مجمع فلسطين الرياضي.

وقدم محمد عوض وعبد السلام هنية مكافٱت مالية للأبطال ودروعا تذكارية، وسط سعادة غمرت الأبطال وأعضاء اللجنة البارالمبية خلال التكريم.

وأشاد عوض رئيس متابعة العمل الحكومي بإنجاز الأبطال ذوي الإرادة في المشاركة الدولية، واعتلاء منصات التتويج، وقال إن ما حققه أبطال المنتخب يبعث الفخر ويزيد الأمل من خلال الإصرار والعزيمة، واضاف": شعبنا الفلسطيني يقدم نماذج في التحدي والبطولة ومن هذه النماذج النشاط الرياضي وأبطال الهمم العالية، وهذا يدفعنا لمزيد من الدعم لتحقيق المزيد من الإنجازات".

بينما تحدث عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مهنئا الأبطال بسلامة العودة وتحقيق الإنجاز والتأهل إلى بارالمبيك طوكيو، وقال إن رياضة أصحاب الإرادة حاضرة دوما في مشهد التتويج، وتقدم صورة مشرقة للرياضة الفلسطينية، وأضاف :" رغم الصعوبات التي واجهت المنتخب خلال رحلة المشاركة إلا أنهم أثبتوا أنهم على قدر المسئولية، وعادوا متوجين وحققوا أرقام تأهيلية لبارالمبيك طوكيو في شهر أغسطس المقبل" ، وأشار هنية إلى أن المجلس الأعلى سيواصل دعم رياضة ذوي الإرادة وتعزيز إنجازاتهم.

وشكر كامل أبو الحسن نائب رئيس اللجنة البارالمبية جهود د. محمد عوض وعبد السلام هنية في دعم رياضة ذوي الإعاقة والمساهمة في تسهيل مهمة المشاركة في تونس، وأشار أبو الحسن إلى أهمية الإنجازات التي يحققها أبطال ذوي الإعاقة بعد انقطاع لعدة سنوات عن المشاركات الخارجية، وأكد أن المنتخب سيعمل على التحضير للمشاركة المقبلة والظهور المناسب في طوكيو .

يذكر أن التكريم شمل أبطال منتخب فلسطين لذوي الإرادة:" حسام عزام - محمد فنونة - فادي الديب - عبد الرحمن أبو وطفة - عمر أبو رحمة - والمدرب مازن سرحان".


أخبار ذات صلة

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مدينة سلفيت

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مدينة سلفيت

غزة: الشباب والثقافة تكرم معين بسيسو &#34;شاعر القضية والإنسان&#34;

غزة: الشباب والثقافة تكرم معين بسيسو "شاعر القضية والإنسان"

&#34;المواصفات والمقاييس&#34; توجه دعوة للشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية

"المواصفات والمقاييس" توجه دعوة للشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية

&#34;الصحة&#34; بغزة تكشف حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

"الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

حنا عيسى: إسرائيل تنفذ مشاريع استيطانية توسعية للسيطرة الكاملة على القدس

حنا عيسى: إسرائيل تنفذ مشاريع استيطانية توسعية للسيطرة الكاملة على القدس

&#34;الشعبيّة&#34;: عدم تصويت البحرين على إدانة الانتهاكات الإسرائيلية تحوّل خطير بالعلاقات العربيّة

"الشعبيّة": عدم تصويت البحرين على إدانة الانتهاكات الإسرائيلية تحوّل خطير بالعلاقات العربيّة

نقابة المحامين: ندرس مقاطعة محكمة الانتخابات

نقابة المحامين: ندرس مقاطعة محكمة الانتخابات

وزير الحكم المحلي يتحدث لـ&#34;دنيا الوطن&#34; عن زيارته لغزة

وزير الحكم المحلي يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن زيارته لغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مدينة سلفيت

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مدينة سلفيت

غزة: الشباب والثقافة تكرم معين بسيسو &#34;شاعر القضية والإنسان&#34;

غزة: الشباب والثقافة تكرم معين بسيسو "شاعر القضية والإنسان"

&#34;المواصفات والمقاييس&#34; توجه دعوة للشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية

"المواصفات والمقاييس" توجه دعوة للشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية

حنا عيسى: إسرائيل تنفذ مشاريع استيطانية توسعية للسيطرة الكاملة على القدس

حنا عيسى: إسرائيل تنفذ مشاريع استيطانية توسعية للسيطرة الكاملة على القدس

&#34;الشعبيّة&#34;: عدم تصويت البحرين على إدانة الانتهاكات الإسرائيلية تحوّل خطير بالعلاقات العربيّة

"الشعبيّة": عدم تصويت البحرين على إدانة الانتهاكات الإسرائيلية تحوّل خطير بالعلاقات العربيّة

حمد توقع اتفاقية تعاون لتعزيز تعميم منظور النوع الاجتماعي في فلسطين

حمد توقع اتفاقية تعاون لتعزيز تعميم منظور النوع الاجتماعي في فلسطين

وفاة اللواء يوسف عزريل

وفاة اللواء يوسف عزريل

الاحتلال يعتقل شابين من &#34;بيت لحم&#34; ويسلم آخر بلاغا لمقابلة مخابراته

الاحتلال يعتقل شابين من "بيت لحم" ويسلم آخر بلاغا لمقابلة مخابراته

منوعات

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع &#34;نمبر وان&#34; منه.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع "نمبر وان" منه.. ما القصة ؟

شاهد: هند صبري &#34;رايح علشان يتهزأ&#34;.. من تقصد ؟

شاهد: هند صبري "رايح علشان يتهزأ".. من تقصد ؟

&#34;نجونا من الموت&#34;.. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

"نجونا من الموت".. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

&#34;متحرقوش الأحداث&#34;.. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

"متحرقوش الأحداث".. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

عربي

شاهد: أسراب الجراد تغزو سماء الكويت

شاهد: أسراب الجراد تغزو سماء الكويت

السيسي: يجب التوصل لحل بشأن سد النهضة بعيداً عن أي منهج أحادي

السيسي: يجب التوصل لحل بشأن سد النهضة بعيداً عن أي منهج أحادي

الصحة الأردنية: تسجيل 104 وفيات و9130 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 104 وفيات و9130 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

موريتانيا تتسلم 50 ألف جرعة لقاح (كورونا)

موريتانيا تتسلم 50 ألف جرعة لقاح (كورونا)