أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق غزة اليوم الخميس

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الخميس، على النحو التالي:



أولًا: أسعار الخضروات:



كيلو البندورة = 1 شيكل



5 كيلو خيار = 10 شيكل



6-7 كيلو بطاطس بلدية = 10 شيكل



ربطة السبانخ = 2 شيكل



ربطة سلق = 2 شيكل



كيلو ملوخية = 4 شيكل



كيلو كوسا = 3 شيكل



كيلو بصل بلدي = 3.5 شيكل



كيلو بصل مصري = 2.5 شيكل



كيلو بصل أحمر = 3 شيكل



كيلو فلفل أخضر = 5 شيكل



كيلو فلفل رومي = 4 – 5 شيكل



كيلو زنجبيل أخضر = 20 شيكل



كيلو قرع أصفر = 2 شيكل



كيلو باذنجان = 2 شيكل



كيلو بازيلاء = 5 شيكل



كيلو لفت = 1 شيكل



أوقية ورق عنب = 9 شيكل



قلقاس = 6 شيكل



كيلو فول أخضر = 3 شيكل



أوقية ثومة = 2 شيكل



خس (كبير) = 2 شيكل



زهرة (جميع الأحجام) = 2 شيكل



ملفوف (جميع الأحجام) = 2 إلى 3 شيكل



ملفوف أحمر = 3 شيكل



6 كيلو ليمون = 10 شيكل



كيلو جزر = 2 شيكل



ثانيًا: أسعار الفواكه:



كيلو فراولة = 3 شيكل



كيلو موز = 3.5 شيكل



3 كيلو تفاح = 10 شيكل



كيلو تفاح أمريكي = 7 شيكل



كيلو أجاص = 3 – 5 شيكل



كيلو بوملي = 2 شيكل



3 كيلو برتقال أبو صرّة = 10 شيكل



4-8 كيلو كلمنتينة = 10 شيكل



كيلو أفوكادو = 6 شيكل



كيلو كيوي = 7 شيكل



كيلو قشطة = 16 شيكل



كيلو شمام = 4 شيكل



بطيخ = 5 شيكل



كيلو كستناء = 12 شيكل



كيلو عنب أسود = 12 شيكل



كيلو رمان = 4 شيكل



ثالثًا: أسعار الدواجن واللحوم:



كرتونة بيض = 10 شيكل



كيلو دجاج = 9 شيكل



كيلو لحمة كبيرة = 33 شيكل



كيلو لحمة بتلو = 36 شيكل.