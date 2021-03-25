شؤون فلسطينية

أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق غزة اليوم الخميس

أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق غزة اليوم الخميس
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الخميس، على النحو التالي:

أولًا: أسعار الخضروات:

كيلو البندورة  = 1 شيكل

5 كيلو خيار  = 10 شيكل

6-7 كيلو بطاطس بلدية  = 10 شيكل

ربطة السبانخ  = 2 شيكل

ربطة سلق  = 2 شيكل

كيلو ملوخية  = 4 شيكل

كيلو كوسا  = 3 شيكل

كيلو بصل بلدي  = 3.5 شيكل

كيلو بصل مصري  = 2.5 شيكل 

كيلو بصل أحمر  = 3 شيكل 

كيلو فلفل أخضر  = 5 شيكل

كيلو فلفل رومي  = 4 – 5 شيكل

كيلو زنجبيل أخضر  = 20 شيكل 

كيلو قرع أصفر  = 2 شيكل 

كيلو باذنجان  = 2 شيكل

كيلو بازيلاء  = 5 شيكل 

كيلو لفت  = 1 شيكل 

أوقية ورق عنب  = 9 شيكل 

قلقاس = 6 شيكل 

كيلو فول أخضر  = 3 شيكل 

أوقية ثومة = 2 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة (جميع الأحجام) = 2 شيكل

ملفوف (جميع الأحجام) = 2 إلى 3 شيكل

ملفوف أحمر = 3 شيكل

6 كيلو ليمون   = 10 شيكل

كيلو جزر  = 2 شيكل

ثانيًا: أسعار الفواكه:

كيلو فراولة  = 3 شيكل 

كيلو موز  = 3.5  شيكل

3 كيلو تفاح = 10 شيكل

كيلو تفاح أمريكي = 7 شيكل 

كيلو أجاص = 3 – 5 شيكل

كيلو بوملي = 2 شيكل

3 كيلو برتقال أبو صرّة = 10 شيكل

4-8 كيلو كلمنتينة  = 10 شيكل

كيلو أفوكادو = 6 شيكل

كيلو كيوي = 7 شيكل

كيلو قشطة  = 16 شيكل 

كيلو شمام  = 4 شيكل 

بطيخ  = 5 شيكل 

كيلو كستناء  = 12 شيكل 

كيلو عنب أسود  = 12 شيكل  

كيلو رمان = 4 شيكل 

ثالثًا: أسعار الدواجن واللحوم:

كرتونة بيض = 10 شيكل

كيلو دجاج = 9 شيكل 

كيلو لحمة كبيرة = 33 شيكل 

كيلو لحمة بتلو = 36 شيكل.

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