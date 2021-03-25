أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق غزة اليوم الخميس
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الخميس، على النحو التالي:
أولًا: أسعار الخضروات:
كيلو البندورة = 1 شيكل
5 كيلو خيار = 10 شيكل
6-7 كيلو بطاطس بلدية = 10 شيكل
ربطة السبانخ = 2 شيكل
ربطة سلق = 2 شيكل
كيلو ملوخية = 4 شيكل
كيلو كوسا = 3 شيكل
كيلو بصل بلدي = 3.5 شيكل
كيلو بصل مصري = 2.5 شيكل
كيلو بصل أحمر = 3 شيكل
كيلو فلفل أخضر = 5 شيكل
كيلو فلفل رومي = 4 – 5 شيكل
كيلو زنجبيل أخضر = 20 شيكل
كيلو قرع أصفر = 2 شيكل
كيلو باذنجان = 2 شيكل
كيلو بازيلاء = 5 شيكل
كيلو لفت = 1 شيكل
أوقية ورق عنب = 9 شيكل
قلقاس = 6 شيكل
كيلو فول أخضر = 3 شيكل
أوقية ثومة = 2 شيكل
خس (كبير) = 2 شيكل
زهرة (جميع الأحجام) = 2 شيكل
ملفوف (جميع الأحجام) = 2 إلى 3 شيكل
ملفوف أحمر = 3 شيكل
6 كيلو ليمون = 10 شيكل
كيلو جزر = 2 شيكل
ثانيًا: أسعار الفواكه:
كيلو فراولة = 3 شيكل
كيلو موز = 3.5 شيكل
3 كيلو تفاح = 10 شيكل
كيلو تفاح أمريكي = 7 شيكل
كيلو أجاص = 3 – 5 شيكل
كيلو بوملي = 2 شيكل
3 كيلو برتقال أبو صرّة = 10 شيكل
4-8 كيلو كلمنتينة = 10 شيكل
كيلو أفوكادو = 6 شيكل
كيلو كيوي = 7 شيكل
كيلو قشطة = 16 شيكل
كيلو شمام = 4 شيكل
بطيخ = 5 شيكل
كيلو كستناء = 12 شيكل
كيلو عنب أسود = 12 شيكل
كيلو رمان = 4 شيكل
ثالثًا: أسعار الدواجن واللحوم:
كرتونة بيض = 10 شيكل
كيلو دجاج = 9 شيكل
كيلو لحمة كبيرة = 33 شيكل
كيلو لحمة بتلو = 36 شيكل.
جاءت أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الخميس، على النحو التالي:
أولًا: أسعار الخضروات:
كيلو البندورة = 1 شيكل
5 كيلو خيار = 10 شيكل
6-7 كيلو بطاطس بلدية = 10 شيكل
ربطة السبانخ = 2 شيكل
ربطة سلق = 2 شيكل
كيلو ملوخية = 4 شيكل
كيلو كوسا = 3 شيكل
كيلو بصل بلدي = 3.5 شيكل
كيلو بصل مصري = 2.5 شيكل
كيلو بصل أحمر = 3 شيكل
كيلو فلفل أخضر = 5 شيكل
كيلو فلفل رومي = 4 – 5 شيكل
كيلو زنجبيل أخضر = 20 شيكل
كيلو قرع أصفر = 2 شيكل
كيلو باذنجان = 2 شيكل
كيلو بازيلاء = 5 شيكل
كيلو لفت = 1 شيكل
أوقية ورق عنب = 9 شيكل
قلقاس = 6 شيكل
كيلو فول أخضر = 3 شيكل
أوقية ثومة = 2 شيكل
خس (كبير) = 2 شيكل
زهرة (جميع الأحجام) = 2 شيكل
ملفوف (جميع الأحجام) = 2 إلى 3 شيكل
ملفوف أحمر = 3 شيكل
6 كيلو ليمون = 10 شيكل
كيلو جزر = 2 شيكل
ثانيًا: أسعار الفواكه:
كيلو فراولة = 3 شيكل
كيلو موز = 3.5 شيكل
3 كيلو تفاح = 10 شيكل
كيلو تفاح أمريكي = 7 شيكل
كيلو أجاص = 3 – 5 شيكل
كيلو بوملي = 2 شيكل
3 كيلو برتقال أبو صرّة = 10 شيكل
4-8 كيلو كلمنتينة = 10 شيكل
كيلو أفوكادو = 6 شيكل
كيلو كيوي = 7 شيكل
كيلو قشطة = 16 شيكل
كيلو شمام = 4 شيكل
بطيخ = 5 شيكل
كيلو كستناء = 12 شيكل
كيلو عنب أسود = 12 شيكل
كيلو رمان = 4 شيكل
ثالثًا: أسعار الدواجن واللحوم:
كرتونة بيض = 10 شيكل
كيلو دجاج = 9 شيكل
كيلو لحمة كبيرة = 33 شيكل
كيلو لحمة بتلو = 36 شيكل.
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