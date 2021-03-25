شؤون فلسطينية

فيديو وصور.. الصالح: 45 مليون دولار تكلفة مشاريع تم افتتاحها وبعضها قيد التنفيذ

فيديو وصور.. الصالح: 45 مليون دولار تكلفة مشاريع تم افتتاحها وبعضها قيد التنفيذ
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، محموعة من المشاريع وتفقد بعضها خلال زيارته لقطاع غزة.

وقال خلال جولته في تصريحات تابعها مراسل "دنيا الوطن": إن هناك العديد من المشاريع التي تم افتتاحها وهي عبارة عن باكورة مشاريع سوف يتم افتتحها سواء كانت ممولة من المنحة الحكومة الفلسطينية عبر المنحة الكويتية أو صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية ،مشيرا الى أن قيمة  المشاريع التي تم افتتاحها 45 مليون دولار مع المشاريع التي هي قيد التنفيذ وكانت بدايتها  بداية العام الماضي .

وأضاف الصالح: "سنعمل على تشغيل أكبر عدد من الخريجين من خلال المشاريع التي يتم تنفيذيها"، منوهاً الى أن هناك خطط تنموية يشارك بها المجتمع المحلي عبر صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية.

وتابع قائلا: "الاهتمام بالبنية التحتية سهل على تسهيل حركة المواطنيين وتعمل على تعزيز صمود المواطن وتسهل حياته اليومية"، مبينا أن هناك من المئات المشاريع القادمة لقطاع غزة .

وأشار الصالح إلى أن المشروع القادم سوف يعمل على تشغيل 60%  من الايدي العاملة من مختلف شرائح المجتمع حتى ولو كان بشكل مؤقت سيعمل ذلك على تعزيز الحالة الاقتصادية لقطاع غزة.


 















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