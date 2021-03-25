طالع تفاصيل الحالة الجوية حتى الأسبوع المقبل





المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 13-6 12-6 12-6 بيت لحم 13-6 12-6 12-6 رام الله والبيرة 12-5 11-5 11-5 طولكرم 16-8 15-8 15-8 نابلس 14-7 13-7 13-7 قلقيلية 16-8 15-8 15-8 جنين 16-8 15-8 15-8 سلفيت 13-6 12-6 12-6 طوباس 17-9 16-9 16-9 روابي 14-7 13-7 13-7 الخليل 12-5 11-5 11-5 غزه 17-10 16-9 16-9 أريحا 23-12 22-12 22-12 خانيونس 17-10 16-9 16-9 الأغوار الشمالية 21-10 20-10 20-10 رفح 18-9 17-8 17-8

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق ، والرياح غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم في معظم المناطق وباردا، وتسقط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا .الجمعة 2021/03/26 يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.السبت 2021/03/27 يكون الجو غائماً جزئياً ، و لا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث يبقى الجو باردا وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.الأحد 2021/03/28 يكون الجو غائماً جزئياً ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.