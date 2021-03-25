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طالع تفاصيل الحالة الجوية حتى الأسبوع المقبل

طالع تفاصيل الحالة الجوية حتى الأسبوع المقبل
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق ، والرياح غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

 هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم في معظم المناطق وباردا، وتسقط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا  والبحر مائجا .

 الجمعة 2021/03/26 يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

السبت 2021/03/27 يكون الجو غائماً جزئياً ، و لا يطرأ تغير على درجات الحرارة  حيث يبقى الجو باردا وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى  نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأحد 2021/03/28 يكون الجو غائماً جزئياً ، و يطرأ ارتفاع  على درجات الحرارة  مع بقاء الجو باردا ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 13-6 12-6 12-6 بيت لحم 13-6 12-6 12-6
رام الله والبيرة 12-5 11-5 11-5 طولكرم 16-8 15-8 15-8
نابلس 14-7 13-7 13-7 قلقيلية 16-8 15-8 15-8
جنين 16-8 15-8 15-8 سلفيت 13-6 12-6 12-6
طوباس 17-9 16-9 16-9 روابي 14-7 13-7 13-7
الخليل 12-5 11-5 11-5 غزه 17-10 16-9 16-9
أريحا 23-12 22-12 22-12 خانيونس 17-10 16-9 16-9
الأغوار الشمالية 21-10 20-10 20-10 رفح 18-9 17-8 17-8

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