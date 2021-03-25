شؤون فلسطينية

مصدر: حماس تعلن قائمتها الانتخابية مطلع الأسبوع المقبل

مصدر: حماس تعلن قائمتها الانتخابية مطلع الأسبوع المقبل
خاص دنيا الوطن
علمت "دنيا الوطن"، من مصدر فلسطيني مطلع، اليوم الخميس، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ستعلن عن قائمتها الانتخابية، مطلع الأسبوع المقبل.

ورجح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن يعلن عن قائمة الحركة، يوم الأحد أو الإثنين المقبلين على أقصى تقدير، علماً أن المهلة التي حددتها لجنة الانتخابات المركزية لتسجيل القوائم تنتهي يوم الأربعاء المقبل.

وتضم قائمة الحركة الانتخابية، 132 مرشحاً من بينهم شخصيات اعتبارية، وشخصيات مسيحية، وأخرى مناصرة، إضافةً للمستقلين، بحسب ما قالت مصادر داخل الحركة لـ "دنيا الوطن"، في وقت سابق.

وقدم عدد من وكلاء الوزارات في غزة، استقالتهم من مناصبهم، لكونهم مرشحين عن قائمة حركة للانتخابات التشريعية المقبلة.

ومن بين الشخصيات، التي استقالت من مناصبها، وكيل وزارة الداخلية، اللواء توفيق أبو نعيم، ووكيل وزارة العمل، المهندس إيهاب الغصين، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور غازي حمد، بحسب مصادر "دنيا الوطن".

وقال المتحدث باسم (حماس)، عبد اللطيف القانوع، في تصريح لإذاعة (الأقصى): إنه خلال أقل من يومين، ستعلن الحركة عن آلية المشاركة في الانتخابات المرتقبة.

وأضاف القانوع: خيار القائمة المشتركة لدى الحركة لا زال حاضراً على الطاولة، والخيارات الأخرى مطروحة، مشيراً إلى أن حماس، أعدت قوائم مختلفة، سواء قررت المشاركة بشكل منفرد، أو ضمن القائمة المشتركة.

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