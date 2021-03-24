شؤون فلسطينية

اشتية يطلق عددا من المشاريع ضمن الخطة الحكومية لتنمية وتطوير الأغوار

اشتية يطلق عددا من المشاريع ضمن الخطة الحكومية لتنمية وتطوير الأغوار
رام الله - دنيا الوطن
افتتح رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء، بمحافظة طوباس والأغوار الشمالية، محطة معالجة مياه صرف صحي تياسير والغابة الأوروبية، ووضع حجر الأساس لمحطة معالجة كردلة، وأطلق عددا من مشاريع المياه والصرف الصحي ضمن الخطة الحكومية لتنمية وتطوير الأغوار.

جاء ذلك بحضور محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاص، ورئيس سلطة المياه مازن غنيم، وممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون بورغسدورف، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية، وممثلي الهيئات المحلية وفعاليات المحافظة.

وقال رئيس الوزراء: "طوباس والأغوار مركب رئيسي في خطة التنمية الوطنية وخطة التنمية بالعناقيد، وقد وضعنا اليوم حجر الأساس لمشروع محطة معالجة كردلة بقيمة 600 ألف دولار، وافتتحنا محطة معالجة صرف صحي تياسير بقيمة 22 مليون يورو، وأعلنا عن مشاريع بقيمة 2.8 مليون دولار".

وأردف اشتية: "خطة التنمية الفلسطينية على مدار السنة ونصف الماضية تم صياغة 41 وثيقة فلسطينية تعالج كل وثيقة قطاعاً من القطاعات الاقتصادية. كل قطاع بنينا له استراتيجية ومنظور من ثم وضعناه في خطة التنمية الوطنية الفلسطينية، لنعلم اين نحن ذاهبون".

وأضاف رئيس الوزراء: "قمنا بوضع أراضي الدولة والأوقاف لخدمة الشباب، وفي كل اسبوع يقر مجلس الوزراء قائمة من الأسماء المستفيدة، نستثمر الارض لان قيمة الأرض بماذا نبني عليها وكيف نستثمرها، ومستمرون في التعاطي مع الشاب من خريجي الجامعات".

وتابع رئيس الوزراء: "الإسرائيلي يعلم علم اليقين أن الأغوار سلة خضار فلسطين ويريد أن يحولها إلى سلة خضار إسرائيل، ولكن المزارع الفلسطيني في عام 72 عمل نقلة نوعية في الزراعة، عندما تم إدخال الري بالتنقيط، فإنتاجية الدونم الواحد زادت 800%، لذلك قام الذين كانوا يعملون في المستوطنات بالعودة للعمل في الأرض، وهذا هو الصمود والمقاومة والانفكاك عن الاحتلال بتوسيع القاعدة الإنتاجية لاقتصادنا الوطني".

وتابع اشتية: "قيمة مشروع المحطة بأنه يأتي من جهة صديقة للشعب الفلسطيني، ممثلة بالاتحاد الأوروبي، فهو شريك لنا في التنمية وتحقيق السلام وأكبر ممول للسلطة الوطنية الفلسطينية. وعندما كان العالم يبتزنا بالمال، قال الاتحاد الأوروبي لا شروط لنا في أي تمويل. وعندما كانت الإدارة الأمريكية السابقة تحاول مقايضة المال بالسياسة، الرئيس محمود عباس قال القدس ليست للبيع، ولذلك الاتحاد الأوروبي مشكور بأنه لا يقايض المال بالسياسة، ويريد أن يرى مؤسسة فلسطينية فاعلة وقادرة، ويريد أن يرى معنا أن هذا الاحتلال يندحر، ونحن شركاء مع أوروبا من أجل أن نحقق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".


واختتم اشتية: "نناقش الموازنة العامة، وبسبب (كورونا) وما يترتب على ذلك، ستعاني الموازنة عجزاً بحوالي مليار دولار. فكلما أغلقنا اسبوعاً، انخفض جمعنا للضرائب من 20 الى 30%، فالضرائب المحلية تقريبا 350 الى 400 مليون شيقل شهريا، وهذا الشهر انخفضت الى 190 مليون شيقل، والمقاصة من إسرائيل إذا لم يكن هناك نشاط اقتصادي ويوجد اغلاقات تنخفض أيضا. لكن نحن ملتزمون بالرواتب، وسنبقى اوفياء لكم وللشهداء والأسرى، رغم أن إسرائيل رفعت الخصومات علينا من 41 مليون شيقل الى 52 مليون شيقل الشهر الماضي خصومات رواتب الشهداء والأسرى ".

وفي ختام جولته، قام رئيس الوزراء بزيارة الى مقر محافظة طوباس، التقى خلالها بالمحافظ ومدراء المؤسسة الأمنية فيها، واطلع منهم على أوضاع المحافظة بشكل عام، والوضع الوبائي فيها، وتطبيق الإجراءات الحكومية لمواجهة انتشار فايروس (كورونا) والوقاية منه.












أخبار ذات صلة

قيادي بالديمقراطية يتحدث عن برنامج الجبهة وحظوظها في الانتخابات القادمة

قيادي بالديمقراطية يتحدث عن برنامج الجبهة وحظوظها في الانتخابات القادمة

الصحة الفلسطينية: الحكومة أبدت استعدادها لتنفيذ مطالب الأطباء مقابل تفرغهم الكامل للعمل

الصحة الفلسطينية: الحكومة أبدت استعدادها لتنفيذ مطالب الأطباء مقابل تفرغهم الكامل للعمل

إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيرنبالا

إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيرنبالا

الاحتلال يواصل إجبار عائلة مقدسية على هدم منزلها بالعيسوية

الاحتلال يواصل إجبار عائلة مقدسية على هدم منزلها بالعيسوية

الخارجية تُحذر من أبعاد إعادة إنتاج حكومات المستوطنين التي ترأسها نتنياهو

الخارجية تُحذر من أبعاد إعادة إنتاج حكومات المستوطنين التي ترأسها نتنياهو

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

طالع: أبو نعيم يُصدر تعميماً قبل استقالته تمهيداً لخوض انتخابات التشريعي

طالع: أبو نعيم يُصدر تعميماً قبل استقالته تمهيداً لخوض انتخابات التشريعي

مصادر لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: وكلاء وزارات بغزة يتقدمون باستقالاتهم تمهيداً لانتخابات التشريعي

مصادر لـ "دنيا الوطن": وكلاء وزارات بغزة يتقدمون باستقالاتهم تمهيداً لانتخابات التشريعي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يطلق عددا من المشاريع ضمن الخطة الحكومية لتنمية وتطوير الأغوار

اشتية يطلق عددا من المشاريع ضمن الخطة الحكومية لتنمية وتطوير الأغوار

إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيرنبالا

إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيرنبالا

الاحتلال يواصل إجبار عائلة مقدسية على هدم منزلها بالعيسوية

الاحتلال يواصل إجبار عائلة مقدسية على هدم منزلها بالعيسوية

الخارجية تُحذر من أبعاد إعادة إنتاج حكومات المستوطنين التي ترأسها نتنياهو

الخارجية تُحذر من أبعاد إعادة إنتاج حكومات المستوطنين التي ترأسها نتنياهو

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

ثابت يكرّم الفائزين بجائزة صندوق الإنجاز والتميز

ثابت يكرّم الفائزين بجائزة صندوق الإنجاز والتميز

الاحتلال يختطف الأسير ناهض الرجبي لحظة الإفراج عنه ويقتحم منزله

الاحتلال يختطف الأسير ناهض الرجبي لحظة الإفراج عنه ويقتحم منزله

الأطر الطلابية بالجامعة الإسلامية تستنكر قرار تعيين مجلس طلبة جديد بنظام التزكية

الأطر الطلابية بالجامعة الإسلامية تستنكر قرار تعيين مجلس طلبة جديد بنظام التزكية

منوعات

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع &#34;نمبر وان&#34; منه.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع "نمبر وان" منه.. ما القصة ؟

شاهد: هند صبري &#34;رايح علشان يتهزأ&#34;.. من تقصد ؟

شاهد: هند صبري "رايح علشان يتهزأ".. من تقصد ؟

&#34;نجونا من الموت&#34;.. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

"نجونا من الموت".. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

&#34;متحرقوش الأحداث&#34;.. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

"متحرقوش الأحداث".. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

عربي

شاهد: أسراب الجراد تغزو سماء الكويت

شاهد: أسراب الجراد تغزو سماء الكويت

السيسي: يجب التوصل لحل بشأن سد النهضة بعيداً عن أي منهج أحادي

السيسي: يجب التوصل لحل بشأن سد النهضة بعيداً عن أي منهج أحادي

موريتانيا تتسلم 50 ألف جرعة لقاح (كورونا)

موريتانيا تتسلم 50 ألف جرعة لقاح (كورونا)

مصر: جنوح ناقلة حاويات عملاقة في قناة السويس يؤدي لتعطل الملاحة

مصر: جنوح ناقلة حاويات عملاقة في قناة السويس يؤدي لتعطل الملاحة