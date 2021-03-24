دولي

طالع أبرز نتائج الانتخابات الاسرائيلية بعد فرز 97% من الأصوات

طالع أبرز نتائج الانتخابات الاسرائيلية بعد فرز 97% من الأصوات
رام الله - دنيا الوطن
نشرت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، نتائج انتخابات (كنيست) الرابعة، وذلك بعد فرز 97% من الأصوات.

بحسب النتائج التي، فقد حصل حزب (الليكود) على 30 مقعداً، فيما حصل حزب (يش عتيد) على 18 مقعداً، و(شاس) تسعة مقاعد، و(أزرق أبيض) ثمانية مقاعد، و(يهدوت هتوارة) سبعة مقاعد.

وقد حصل حزب (يمينا) على سبعة مقاعد، فيما حصل حزب (العمل) على سبعة مقاعد كذلك، والقائمة المشتركة ستة مقاعد، وحزب (يسرائيل بيتنا) ستة مقاعد، و(الصهيونية الدينية) ستة مقاعد، وحزب (ميرتس) خمسة مقاعد، و(راعم) خمسة مقاعد.

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