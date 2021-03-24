شؤون فلسطينية

وكلاء وزارات بغزة يتقدمون باستقالاتهم تمهيداً لانتخابات التشريعي

وكلاء وزارات بغزة يتقدمون باستقالاتهم تمهيداً لانتخابات التشريعي
توضيحية
خاص-دنيا الوطن 
علمت "دنيا الوطن" من مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، بأن عدداً من وكلاء الوزارات في غزة، قدموا استقالاتهم من مناصبهم، لكونهم مرشحين عن قائمة حركة (حماس) للانتخابات التشريعية.

وأوضحت المصادر، أن من أبرز هذه الشخصيات،  وكيل وزارة الداخلية، اللواء توفيق أبو نعيم، حيث جرى تكليف اللواء سامي نوفل "أبو الشيماء" بتسيير مهامه.

ومن بين الشخصيات، التي استقالت من مناصبها أيضاً، وكيل وزارة العمل، المهندس إيهاب الغصين، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور غازي حمد.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء: إنها لا زالت تواصل مشاوراتها الداخلية؛ لاعتماد قائمتها واختيار الكفاءات العلمية والوطنية.

وأضافت على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع في تصريح لإذاعة (الأقصى)، بأنه خلال أقل من يومين، ستعلن الحركة عن آلية المشاركة في الانتخابات المرتقبة.

وأضاف القانوع لإذاعة (الأقصى): خيار القائمة المشتركة لدى الحركة لازال حاضراً على الطاولة، والخيارات الأخرى مطروحة، مشيراً إلى أن حماس، أعدت قوائم مختلفة، سواء قررت المشاركة بشكل منفرد، أو ضمن القائمة المشتركة.

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