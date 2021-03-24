شؤون فلسطينية

الأطر الطلابية بالجامعة الإسلامية تستنكر قرار تعيين مجلس طلبة جديد بنظام التزكية

الأطر الطلابية بالجامعة الإسلامية تستنكر قرار تعيين مجلس طلبة جديد بنظام التزكية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الأطر الطلابية في الجامعة الإسلامية، اليوم الأربعاء، بياناً حول تشكيل مجلس طلبة جديد بالتزكية.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه،

لأننا الحصن المنيع للدفاع عن حقوقنا الطلابية وانطلاقاً من حرصنا في الدفاع عن حقوق الطلبة بممارسة العملية الديمقراطية لاختيار من يمثلهم في مجلس الطلبة الجامعة الإسلامية 

لقد تفاجأت الأطر الطلابية في الجامعة بقرار تعيين إدارة الجامعة مجلس طلبة جديد بنظام التزكية، فإننا في الأطر الطلابية نعبر عن استنكارنا الشديد ورفضنا المطلق لهذا القرار التعسفي الذي يحرمنا من العملية الديمقراطية ،ومحاولة تمريره وتنفيذه وتثبيته على الطلبة دون التشاور مع  الأطر الطلابية في داخل الجامعة الإسلامية وعليه نحن الأطر الطلابية نؤكد على ما يلي :

1- نؤكد على رفضنا المطلق لكل محاولات شرعنة تشكيل مجلس اتحاد طلبة جديد بنظام التزكية ،وخلق أجسام غير قانونية ،مما يشكل خرق لدستور مجلس الطلبة .

2- ان هذا القرار يعبر عن انحياز إدارة الجامعة لصالح فئة حزبية واحدة وتفرد باتخاذ القرارات الخاصة بالطلبة دون الرجوع لممثلي الطلاب من الأطر الطلابية 

3- ندعو لضرورة اجراء الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل وبنسبة حسم 2% التي توافقت عليها الأطر الطلابية مسبقاً .

4- نحمل إدارة الجامعة مسؤولية هذا القرار وندعوها للتراجع الفوري عنه ، مؤكدين على حرصنا الكامل على استمرار المسيرة التعليمية داخل الجامعة والدفاع عن حقوقنا الطلابية 

5- هذا القرار بتنافى مع الأجواء الإيجابية التي يعيشها الشارع الفلسطيني في ظل اجراء الانتخابات العامة " الرئاسية والتشريعية .

ختاماً :فاننا ندعو الى دعم وتعزيز ورعاية وحماية حقوق كافة الأطر الطلابية بالمشاركة والممارسة الديمقراطية السليمة ، في اطار قوانين وأنظمة الجامعة .

الأطر الطلابية بالجامعة الإسلامية 

حركة الشبيبة الفتحاوية جبهة العمل الطلابي التقدمية اتحاد لجان كفاح الطلبة الفلسطيني 

كتلة الوحدة الطلابية كتلة الاستقلال الطلابية تجمع المبادرة الطلابي 

كتلة نضال الطلبة  شبيبة التحرير الفلسطينية اتحاد لجان كفاح الطلبة كتلة الأرض والانسان


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