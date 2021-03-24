قيادي بالجهاد: نتائج انتخابات الاحتلال تعبّر عن طبيعة النظام الاستعماري الاستيطاني

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور يوسف الحساينة، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن مؤشرات فوز اليمين الإسرائيلي المتطرّف في انتخابات كيان الاحتلال، تقطع بما لا يدع مجالاً للشك، بأن الكيان منحاز بكليّته إلى التطرف والإرهاب، وإلى مزيد من إنكار حقوق شعبنا.



وقال الحساينة: إن نتائج تلك الانتخابات تعبّر عن طبيعة النظام الاستعماري الاستيطاني، مبينًا أنها تشكّل انتصاراً لليمين العنصري الفاشي، الذي يهيمن على دائرة صنع القرار في كيان الاحتلال.



ودعا المراهنين على التسوية مع هذا الكيان، مراجعة خياراتهم العدميّة، التي أوصلت قضيتنا إلى ما وصلت إليه اليوم من ترهل وإهمال ونكران من القريب قبل البعيد، مطالبًا بالعودة لخيارات شعبنا وتوحيد قواه وتحشيد طاقاته للنضال المستمر، حتى تحقق أهدافنا الوطنية.



كما دعا الحساينة، أبناء شعبنا وقواه الحيّة، لإعادة الصراع مع العدو إلى طبيعته الأولى، والعمل بما ينسجم مع كوننا في مرحلة تحرر وطني، تُحتّم على الجميع الانخراط في حرب تحرير شعبية لمواجهة الكيان ومخططاته.