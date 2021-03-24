المملكة المتحدة تتبرع بـ 12.6 مليون جنيه استرليني إضافي لوكالة (أونروا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تقديم تبرع إضافي بقيمة 12.6 مليون جنيه إسترليني لصالح (أونروا)، ليصل اجمالي الدعم الذي قدمته للوكالة خلال السنة المالية (نيسان 2020 - آذار 2021) الى 63.6 مليون جنيه إسترليني.



وقال القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول: "يسعدني أن المملكة المتحدة، قادرة على توفير هذا التمويل الإضافي لـ (أونروا) لتسهيل عمل الوكالة الحيوي مع اللاجئين الفلسطينيين، ضمنت المملكة المتحدة - من خلال عمل (أونروا)- حصول آلاف اللاجئين الفلسطينيين على التعليم والرعاية الصحية والإمدادات الغذائية الطارئة، خاصة إبان تصدى المنطقة لجائحة (كورونا)"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وتعتبر المملكة المتحدة واحدة من أكبر الجهات المانحة لـ (أونروا) خلال الفترة الماضية، وستواصل دعم الوكالة في توفير التعليم والخدمات الصحية والغذاء الطارئ للاجئين بالأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان.