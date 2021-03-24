صحيفة: 14 مليار شيكل تكلفة اربعة انتخابات إسرائيلية خلال عامين

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رام الله - دنيا الوطن

كشف روبي ناثانسون، الرئيس التنفيذي لمركز ماكرو للاقتصاد السياسي، إجمالي تكلفة الانتخابات البرلمانية الأربع التي شهدتها إسرائيل خلال العامين الماضيين.



ونقلت صحيفة (جيروزاليم بوست)، اليوم الأربعاء، عن ناثانسون أن تكلفة هذه الانتخابات بلغت 14 مليار شيكل.



وبحسب تحليل لمركز أبحاث جمعه الاقتصادي أوهاد بورات لصالح الغرفة الإسرائيلية للمنظمات والشركات المستقلة (لاهاف)، فإن كل انتخابات من الأربعة كلفت الاقتصاد الإسرائيلي 3.5 مليار شيكل.



وأوضح ناثانسون أن تكلفة يوم الإجازة الواحد عن العمل خلال عطلة الانتخابات تبلغ نحو 2.6 مليار شيكل، وذلك بسبب الفاقد في الإنتاجية، ومبيعات الشركات والرواتب المفقودة.



ونظرا لأن يوم الانتخابات إجازة قانونية، فإن العمل في هذا اليوم يعتبر وقتا إضافيا، وتصبح فيه الأجور 200%.



ومنذ فترة طويلة تدعو الغرفة الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء إجازة الانتخابات، بدعوى أن كلفتها بالغة على الاقتصاد.



وشهدت إسرائيل أمس الثلاثاء انتخابات برلمانية لاختيار 120 عضوا في الكنيست، هي الرابعة خلال عامين، وسط أزمة سياسية خانقة بعد فشل الكتل السياسية مرتين في تشكيل حكومة، وإخفاق الحكومة التي تشكلت بعد انتخابات ثالثة جرت في مارس/آذار 2020 في حل الخلافات داخل مكوناتها ما أدى إلى حل الكنيست والذهاب إلى جولة انتخابات رابعة.