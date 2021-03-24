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السيسي: يجب التوصل لحل بشأن سد النهضة بعيدا عن أي منهج أحادي

السيسي: يجب التوصل لحل بشأن سد النهضة بعيدا عن أي منهج أحادي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى أنه يجب التوصل إلى حل فيما يخص أزمة سد النهضة، بعيدا عن أي منهج أحادي.

وقال السيسي إنه ناقش، اليوم الأربعاء، مع رئيس جمهورية بوروندي، إيفاريست ندايشيميى، بقصر الاتحادية، سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين فى مجال الموارد المائية والرى، والجهود المشتركة لتعظيم الاستفادة المستدامة من موارد نهر النيل، قائلا: "أكدنا على رؤيتنا لجعل نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف الرئيس السيسي فى كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره البوروندي، أنهما استعرضا التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، كقضية وجودية تؤثر على حياة الملايين من المصريين، مضيفا: "أكدت ضرورة السعي للتوصل فى أقرب وقت ممكن إلى اتفاق قانونى ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بعيداً عن أى منهج أحادى، يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب".

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