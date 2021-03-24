تركيا تسجل حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بـ(كورونا) في 2021



وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 29762، ليصل إلى مستوى 3091282 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتشير هذه الإحصائية إلى تسجيل أكبر عدد للإصابات اليومية في تركيا منذ بداية عام 2021 الحالي في تطور يأتي بعد تخفيف السلطات القيود العامة في وقت سابق من مارس، وسبق أن بلغ هذا المؤشر يوم 21 مارس 20428 حالة، وفي 22 مارس 22216، وفي 23 مارس 26182.



وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 30316 شخصا بعد تسجيل 146 حالة جديدة.



ويمثل هذا العدد ارتفاعا ملموسا لمؤشر الوفيات الجديدة في 2021 بعد أن بلغ يوم 21 مارس 102 حالتين، وفي 22 مارس 117، وفي 23 مارس 138.



كما أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 17761 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس (كورونا) في البلاد إلى 2881643 شخصا.



رام الله - دنيا الوطنسجلت تركيا، اليوم الأربعاء، أعلى حصيلة لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) المسبب لعدوى "كوفيد-19" منذ بداية العام 2021 مع رصد ارتفاع ملموس لعدد الوفيات اليومية.