دولي

بعد النتائج النهائية.. متى يتم تشكيل الحكومة الإسرائيلية؟

بعد النتائج النهائية.. متى يتم تشكيل الحكومة الإسرائيلية؟
رام الله - دنيا الوطن
من المنتظر أن تعقد المشاورات في منزل الرئيس الإسرائيلي ليتم اختيار أحد المرشحين المنتخبين لمهمة تشكيل الحكومة، وذلك بعد أن تكون نتائج الانتخابات واضحة ورسمية ونهائية.

ووفقًا للجداول، ستقدم النتائج النهائية إلى الرئيس، في 31 مارس 2021. وأمام الرئيس سبعة أيام لإجراء مشاورات واتخاذ قرار وفرض تركيبة الحكومة على أحد أعضاء الكنيست، أي قبل 7 أبريل 2021. تجدر الإشارة إلى أن اختيار الشخص المناسب لتشكيل الحكومة قد يتم حتى قبل اكتمال الأيام السبعة.

وحسب القانون الأساسي للحكومة: يُمنح عضو الكنيست الذي أوكل إليه رئيس الدولة مهمة تشكيل الحكومة 28 يومًا لتشكيل الحكومة. يجوز للرئيس تمديد الفترة حتى 14 يومًا. إذا انقضت الفترة الممنوحة لعضو الكنيست ولم يتمكن من تشكيل حكومة، أو أبلغ عضو الكنيست الرئيس أنه غير قادر على تشكيل حكومة، أو تم تقديم حكومة ورفض الكنيست طلب إبداء الثقة به، أمام الرئيس خياران:

1- فرض تشكيل حكومة على عضو كنيست آخر، على أن يكون مستعد لقبول مهمة تشكيل الحكومة، وأمام هذا الشخص 28 يومًا لتشكيل الحكومة.

2- إبلاغ رئيس الكنيست بأنه لا يرى إمكانية تشكيل الحكومة.

وفي حال أبلغ الرئيس رئيس الكنيست أنه لا يرى إمكانية لتشكيل حكومة، أو أنه فرض على عضو الكنيست الثاني مهمة تشكيل الحكومة وفشل هو الآخر في تشكيلها، أو أبلغ عضو الكنيست رئيس الكنيست أنه لا يستطيع تشكيل حكومة، أو تم تقديم حكومة الثقة - يمكن لأغلبية (61) عضوًا في الكنيست أن يرفعوا للرئيس كتاب لتخصيص المنصب لعضو كنيست من اختيارهم، وذلك في غضون 21 يومًا. ويجب على الرئيس تخصيص المنصب لعضو الكنيست المحدد في غضون يومين، وعضو الكنيست الذي تم تعيينه نيابة عن غالبية الأعضاء عليه في غضون 14 يومًا لتشكيله. الحكومة.

إذا لم يتم تقديم أي طلب من قبل أغلبية أعضاء الكنيست، أو إذا لم يشكل عضو الكنيست الذي طلبته أغلبية أعضاء الكنيست حكومة، أو أبلغ الرئيس أنه لا يمكنه تشكيل حكومة، أو تم تقديم الحكومة ولم تقم الكنيست بالمصادقة عليها، فإن الكنيست سيقدم على حل نفسه.

أخبار ذات صلة

صحيفة: 14 مليار شيكل تكلفة اربعة انتخابات إسرائيلية خلال عامين

صحيفة: 14 مليار شيكل تكلفة اربعة انتخابات إسرائيلية خلال عامين

منظمة الصحة العالمية تعلن اكتشاف السلالة البريطانية لـ(كورونا) في سبع دول جديدة

منظمة الصحة العالمية تعلن اكتشاف السلالة البريطانية لـ(كورونا) في سبع دول جديدة

تركيا تسجل حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بـ(كورونا) في 2021

تركيا تسجل حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بـ(كورونا) في 2021

الانتخابات الإسرائيلية.. نتنياهو لا يضمن البقاء على سدة الحكم

الانتخابات الإسرائيلية.. نتنياهو لا يضمن البقاء على سدة الحكم

أردوغان: نص الدستور الجديد سيتم طرحه للاستفتاء الشعبي العام المقبل

أردوغان: نص الدستور الجديد سيتم طرحه للاستفتاء الشعبي العام المقبل

الهند تُعلن عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس (كورونا)

الهند تُعلن عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس (كورونا)

إسرائيل: مجهول يقتحم قاعدة عسكرية ويستولى على سلاح ويلوذ بالفرار

إسرائيل: مجهول يقتحم قاعدة عسكرية ويستولى على سلاح ويلوذ بالفرار

بورما تفرج عن 600 متظاهر اعتقلوا خلال الاحتجاجات ضد الانقلاب

بورما تفرج عن 600 متظاهر اعتقلوا خلال الاحتجاجات ضد الانقلاب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي يفتتح سلسلة مشاريع جديدة بغزة

وزير الحكم المحلي يفتتح سلسلة مشاريع جديدة بغزة

مصرع طفلة بحادث دعس في جنين

مصرع طفلة بحادث دعس في جنين

حنا عيسى: الأديان والمذاهب يجب أن تكون أفضل ضامن لاحترام حقوق الإنسان

حنا عيسى: الأديان والمذاهب يجب أن تكون أفضل ضامن لاحترام حقوق الإنسان

باحثة من &#34;البوليتكنك&#34; تبتكر نظاماً &#34;لاستخراج بصمات الأبنية من الصور الجوية باستخدام التعلم العميق

باحثة من "البوليتكنك" تبتكر نظاماً "لاستخراج بصمات الأبنية من الصور الجوية باستخدام التعلم العميق

&#34;أمان&#34; يطالب النيابة العامة بإطلاع المواطنين على نتائج الشكوى المتعلقة بتغيير أماكن الاقتراع

"أمان" يطالب النيابة العامة بإطلاع المواطنين على نتائج الشكوى المتعلقة بتغيير أماكن الاقتراع

مجلس القضاء الأعلى يعلق العمل بالتعاميم المتعلقة برسوم السندات العدلية

مجلس القضاء الأعلى يعلق العمل بالتعاميم المتعلقة برسوم السندات العدلية

بعد ساعات من اعتقاله.. الاحتلال يفرج عن القيادي بحماس جمال الطويل

بعد ساعات من اعتقاله.. الاحتلال يفرج عن القيادي بحماس جمال الطويل

في ضوء ارتفاع الإصابات.. طالع الخارطة الوبائية بقطاع غزة ليوم الأربعاء؟

في ضوء ارتفاع الإصابات.. طالع الخارطة الوبائية بقطاع غزة ليوم الأربعاء؟

منوعات

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع &#34;نمبر وان&#34; منه.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع "نمبر وان" منه.. ما القصة ؟

شاهد: هند صبري &#34;رايح علشان يتهزأ&#34;.. من تقصد ؟

شاهد: هند صبري "رايح علشان يتهزأ".. من تقصد ؟

&#34;نجونا من الموت&#34;.. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

"نجونا من الموت".. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

&#34;متحرقوش الأحداث&#34;.. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

"متحرقوش الأحداث".. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

عربي

موريتانيا تتسلم 50 ألف جرعة لقاح (كورونا)

موريتانيا تتسلم 50 ألف جرعة لقاح (كورونا)

مصر: جنوح ناقلة حاويات عملاقة في قناة السويس يؤدي لتعطل الملاحة

مصر: جنوح ناقلة حاويات عملاقة في قناة السويس يؤدي لتعطل الملاحة

داعية لرحيل القوات الأجنبية.. فرنسا تعلن إعادة فتح سفارتها في ليبيا

داعية لرحيل القوات الأجنبية.. فرنسا تعلن إعادة فتح سفارتها في ليبيا

الإمارات: الإعلان عن وفاة أحد أفراد العائلة الحاكمة في دبي

الإمارات: الإعلان عن وفاة أحد أفراد العائلة الحاكمة في دبي