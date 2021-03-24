وزير الحكم المحلي يفتتح سلسلة مشاريع جديدة بغزة















رام الله - دنيا الوطنافتتح وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح مجموعة من المشاريع التنموية، وتفقد الوزير الصالح خلال زيارته المشاريع الرئيسية و الحيوية والتي يتم العمل على انجازها في الفترة الحاليةجاء ذلك خلال زيارة وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح ومدير عام الادارة العامة للمشاريع المهندس عمر شرقية و مدير عام صندوق تطوير و اقراض الهيئات المحلية المهندس محمد الرمحي.وفي بداية جولته افتتح الوزير الصالح شارع خليل الوزير والذي يقع في بيت حانون ويعتبر أحد شوارعها الرئيسية في البلدية، ومن ثم افتتح ملعب خماسي في المدينة .وتوجه الوزير الصالح الى دوار الشيخ زايد لافتتاح محلات تجارية ومن ثم الى منطقة الزاوية التابعة لبلدية جباليا و قام باستقباله لجان الحي .و افتتح أيضا الوزير منطقة الزاوية و من ثم افتتح شارع السلاطين التابع لبلدية بيت لاهيا و توجه الوزير الى شارع رقم ٢ الفاصل بين بلدية غزة و جباليا .وتوجه الوزير الى رمزون الشجاعية ، مؤكدا على أن السلطة موافقة على تمويل منطقة مفترق الشجاعية من أجل تسهيل الحركةوفي نهاية الجولة توجه الوزير الى "كراج "بلدية غزة و من ثم الى تل الهوا لمتابعة شارع السعادة الذي يعتبر قيد التنفيذ حاليا.