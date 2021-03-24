لجنة الانتخابات المركزية تقبل طلبات ترشح ثلاث قوائم











رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأربعاء، اجتماعاً للنظر في طلبات الترشح المتقدمة للانتخابات التشريعية للعام 2021، وذلك في المقر العام بمدينة البيرة وعبر تقنية الربط التلفزيوني- فيديو كونفرنس مع أعضائها في مدينة غزة.وأقرت اللجنة في الاجتماع قبول طلبات الترشح الثلاثة المتقدمة حتى الآن وهي: قائمة فلسطين للجميع، وقائمة التغيير الديمقراطي، وقائمة كرامتي الشبابية المستقلة، حيث سيتم ابلاغ منسق (مفوض) كل قائمة بشكل رسمي بقرار اللجنة، علماً أن الكشف الأولي بأسماء المرشحين والقوائم سينشر في السادس من نيسان/ابريل المقبل.يذكر أن فترة الترشح للانتخابات التشريعية 2021، تنتهي مساء يوم الأربعاء 31/3/2021، ويتاح قبل هذا التاريخ التقدم بطلبات الترشح للقوائم في المقر العام للجنة في مدينة البيرة أو في المقر الإقليمي في مدينة غزة.